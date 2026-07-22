"Новый воздух": как в Сети отреагировали на назначение Драпатого главкомом ВСУ

Генерал-майор Михаил Драпатый / © Фото из открытых источников

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ боевого генерала Михаила Драпатого. Это долгожданное решение стало ответом на общественный запрос об обновлении стратегии ведения войны и необходимости исправления предварительных ошибок на фронте.

ТСН.ua собрал появившиеся в Сети реакции на назначение нового главнокомандующего ВСУ.

Визия победы и роботизация фронта

Эксминистр обороны Михаил Федоров одним из первых отреагировал на кадровые изменения, назвав это глотком свежего воздуха и голосом изменений, который наконец-то услышали.

Реклама

"Теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны за Независимость, сильной командой и решительными действиями, направленными на сохранение жизней наших воинов, роботизацию фронта, нанесение асимметричных ударов и истощение российской экономики", - написал Федоров.

В то же время он добавил, что уже позвонил Александру Сырскому, чтобы лично поблагодарить его за защиту Киевщины и Харьковскую операцию, но подчеркнул, что сейчас государству нужно двигаться еще быстрее.

Настоящая победа и мудрое решение

Известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко эмоционально воспринял новость об изменении военного руководства, назвав нового главкома очень достойным офицером.

«Благодарю всех, кто говорил и требовал. Спасибо каждому, кто не боялся. Благодарю президента за мудрое решение», — отметил волонтер.

Реклама

Положительную оценку кадровым ротациям также дал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Хорошее решение Президента Владимира Зеленского. Прекрасный офицер. Лидер, имею честь знать и желаю успеха и побед», — прокомментировал руководитель ЦПИ.

Директор одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова призналась, что до последнего не верила в эти изменения.

«Желаю выдержки, сил, терпения и сил все же изменить эту систему, не потерять себя и сохранить максимально людей и нашу страну. С уважением и благодарностью настоящему воину, достойному человеку и генералу с большой (осторожной очень) надеждой на позитивные изменения в армии», — добавила волонтер.

Реклама

Одобрительные отзывы массово раздаются и непосредственно от бойцов, окрестивших эту ротацию наилучшим выбором.

«Празднуйте, народ! Для нашего войска это большой праздник. Мы сделали это вместе. Мы верим в тебя! Не подведи нас, Друг», — заявил военный 24-й ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

На официальном Telegram-канале ВСУ также окрестили эту ротацию лучшим из всех возможных вариантов на сегодняшний день.

«Драпатый – это лучший выбор из тех, что может быть сейчас. Изменения будут. И это действительно ПОБЕДА. Поздравляю всех украинцев», — подытожили на канале.

Реклама

Конец «эры Сырского» и надежды на сохранение жизней

Украинский военный Сергей Гнездилов из 56-й отдельной мотопехотной бригады вспомнил свои непростые отношения с предыдущим главкомом и выразил надежду на новые подходы.

«Надеюсь, Драпатый учтет ошибки предшественника. Верю, что в армии будут приоритетными другие подходы: профессиональность, человекоцентризм, сохранение личного состава и нанесение максимального вреда врагу, а не несоизмеримое по потерям отстаивание клочков земли», — поделился ожиданиями боец.

Еще один военный, Александр Карпюк (Серж Марко), поддержал кадровое решение президента, отметив высокие человеческие качества Драпатого.

«Это очень хорошее решение. Драпатый человек, известный в офицерских кругах за человечность и профессионализм, и который, как я считаю, сможет реализовать потенциал ВСУ на современном поле боя», — подчеркнул Карпюк.

Реклама

Своими мнениями по увольнению Александра Сырского также поделился военнослужащий Сергей Марченко, который назвал предыдущее командование непопулярным и скандальным из-за неоправданных человеческих потерь.

«Драпатый тоже не пушистый зайчик. Это строгий командир, знающий, как добиваться результатов от личного состава. Но есть одно существенное отличие. Драпатый начинает спрашивать в первую очередь с себя. И в отличие от предшественника он не держится за должности», — резюмировал Марченко.

Новости партнеров