Новый "враг" консерваций: в Украине продают соль, из-за которой могут взрываться банки

Закрутки / © УНИАН

Этим летом многие украинские хозяйки столкнулись с проблемой: огурцы теряют хрусткость, капуста не квасится, а банки с консервацией взрываются. Оказалось, что проблема не в рецептах, а в соли, которую они используют.

Об этом говорится в сюжете программы Завтрак с 1+1.

Импортная соль с химическими добавками

По словам биохимика Ольги Гуренко, причиной неудач является импортная соль. В частности, турецкого происхождения, содержащей антислеживатель E536 (ферроцианид калия). Эта добавка, предотвращающая слипание соли, нарушает естественный процесс ферментации во время консервирования. В результате, вместо хрустящих овощей в банках образуется скользкая масса, которая может заплесневеть или вызвать брожение, что приводит к взрыву.

«Когда хозяйки добавляют турецкую соль к консервации, как правило, они будут жаловаться на плесень, на скользкость, на то, что огурцы могут терять хрупкость», – объясняет Гуренко.

Какую соль выбирать для консервации?

Эксперты рекомендуют использовать натуральную каменную или морскую соль крупного помола , не содержащую никаких химических добавок. В идеале, на упаковке должно быть указано, что в составе имеется только хлорид натрия (NaCl), без маркировки Е536 , Е535 или Е538 .

Также биохимик не рекомендует использовать йодированную соль. Поскольку йод, как и другие химические примеси, также угнетает естественную ферментацию, необходимую для правильного квашения. Пока украинские хозяйки редко находят отечественную соль на полках супермаркетов, поскольку импортная продукция более массово представлена.

Напомним, сезон закруток в самом разгаре: украинские хозяйки активно готовят банки с овощами, фруктами и соусами, чтобы зимой иметь домашние запасы. Однако не все продукты подходят для консервации, а некоторые могут быстро испортиться, разразиться в банках или стать опасными для здоровья.

Банки для консервации моют и стерилизуют. Моют банки, чтобы очистить их от видимых загрязнений – пыли, остатков продуктов, жира, этикеток и клея. Просто помыть банк можно, если вы планируете использовать его для хранения сухих продуктов (крупы, специи) или если заготовку нужно хранить недолго и в холодильнике, а сам продукт уже прошел термическую обработку.

Иногда случается досадная ситуация — банки с огурцами начинают взрываться уже через несколько дней. Это очень огорчает, потому что столько сил и времени тратится на этот процесс. Но не стоит паниковать, если вы попали в такую ситуацию, заготовки можно спасти, главное знать, как это сделать.