Новый языковой омбудсмен Ивановская сделала заявление о русском языке в Украине

Русский язык / © ТСН.ua

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Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, которая была назначена на должность 15 июля, считает, что русский язык следует лишить «особого статуса» в Украине.

Об этом она сказала в интервью Укринформу, опубликованном в субботу, 19 июля.

«Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве, — в частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации», — заявила профессор Ивановская.

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Очевидно, омбудсмен имела в виду то, что в ст. 10 Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств, русский язык выделен среди других.

«Конституционная модель языковой политики должна быть согласована с реальностью войны и со стремлением украинского общества к настоящему языковому равенству без колониального наследия», — подчеркнула она.

При этом языковой омбудсмен отметила, что Украина будет толерантно относиться к языкам всех национальных меньшинств, но приоритетом будет формирование украиноязычного пространства.

«Мы будем глубоко уважать все языки национальных меньшинств, но в то же время четко и последовательно формировать единое украиноязычное пространство — как безопасностный, интеграционный и гуманитарный приоритет», — заявила Ивановская.

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Что известно о Елене Ивановской

Доктор филологических наук, профессор Елена Ивановская до назначения работала на кафедре фольклористики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Она является автором около 130 научно-методических и научных работ, учебных пособий, учебника, многих учебных программ, а также публикаций, посвященных защите традиционной украинской культуры и языка.

Елена Ивановская также участвовала в экспертной работе образовательных и культурных проектов.

Напомним, 2 июля Кабинет министров официально уволил Тараса Кремня с должности уполномоченного по защите государственного языка в связи с окончанием его пятилетней каденции.

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