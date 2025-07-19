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Новый языковой омбудсмен Ивановская сделала заявление о русском языке в Украине
Украина будет толерантно относиться к языкам всех национальных меньшинств, но приоритетом будет формирование украиноязычного пространства.
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, которая была назначена на должность 15 июля, считает, что русский язык следует лишить «особого статуса» в Украине.
Об этом она сказала в интервью Укринформу, опубликованном в субботу, 19 июля.
«Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве, — в частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации», — заявила профессор Ивановская.
Очевидно, омбудсмен имела в виду то, что в ст. 10 Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств, русский язык выделен среди других.
«Конституционная модель языковой политики должна быть согласована с реальностью войны и со стремлением украинского общества к настоящему языковому равенству без колониального наследия», — подчеркнула она.
При этом языковой омбудсмен отметила, что Украина будет толерантно относиться к языкам всех национальных меньшинств, но приоритетом будет формирование украиноязычного пространства.
«Мы будем глубоко уважать все языки национальных меньшинств, но в то же время четко и последовательно формировать единое украиноязычное пространство — как безопасностный, интеграционный и гуманитарный приоритет», — заявила Ивановская.
Что известно о Елене Ивановской
Доктор филологических наук, профессор Елена Ивановская до назначения работала на кафедре фольклористики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Она является автором около 130 научно-методических и научных работ, учебных пособий, учебника, многих учебных программ, а также публикаций, посвященных защите традиционной украинской культуры и языка.
Елена Ивановская также участвовала в экспертной работе образовательных и культурных проектов.
Напомним, 2 июля Кабинет министров официально уволил Тараса Кремня с должности уполномоченного по защите государственного языка в связи с окончанием его пятилетней каденции.