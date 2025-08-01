Новый закон для НАБУ и САП: Кривонос рассказал о важных изменениях и полиграфе

НАБУ

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Верховная Рада Украины 31 августа приняла законопроект №13533, который, по словам директора НАБУ Семена Кривоноса, восстановил независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В нем есть ряд важных изменений, касающихся работы антикоррупционных структур.

Об этом Семен Кривонос рассказал в интервью 24 каналу.

Хотя закон содержит коррективы относительно работы других правоохранительных органов, Кривонос подчеркнул, что они не угрожают самостоятельности НАБУ и САП. В частности, речь идет об измененной процедуре назначения и увольнения прокуроров, которые находятся под юрисдикцией Офиса генпрокурора.

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Важным новшеством является обязательное прохождение полиграфа для сотрудников НАБУ с доступом к гостайне. Это исследование будет проводиться раз в два года.

«Хочу подчеркнуть, что этот полиграф будет проводить наше подразделение внутреннего контроля. То есть, это будет делать не СБУ, а работники НАБУ по методологии, которая будет согласована с СБУ», — объяснил Кривонос.

Эта норма касается не только НАБУ и САП, но и других правоохранительных структур. По словам директора НАБУ, такие изменения не повлияют на независимость антикоррупционных органов, а наоборот усилят их международное сотрудничество и внутренний контроль.

Напомним, Верховная Рада впервые за три года после начала полномасштабного вторжения России провела онлайн-трансляцию заседания, которому предшествовали масштабные протесты по всей Украине. Через два дня после подписания законопроекта №12414, президент Зеленский зарегистрировал в Раде проект №13533, возвращающий независимость НАБУ и САП, который депутаты приняли в четверг, 31 июля.

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