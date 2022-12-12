Новый закон о медиа: обязательно ли регистрировать онлайн-СМИ – депутат объяснила

В новом законе "О медиа" должны появиться такие понятия как онлайн-медиа, YouTube, соцсети.

Новый закон Украины "О медиа", который уже прошел первое чтение, не предусматривает обязательной регистрации для онлайн-СМИ.

Об этом рассказала заместитель председателя парламентского Комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук, пишет Цензор.НЕТ.

"Регистрация для интернет-сайтов не обязательна. Мы даем возможность добровольно прийти в Нацсовет и сказать, что хотите считаться медиа и чтобы вас закон защищал как журналиста. Есть отдельные статьи Уголовного кодекса, защищающие журналистов", — подчеркнула Кравчук.

Как пояснила Кравчук, в проекте нового закона "О медиа" изменили часть, которая касается именно онлайн-медиа. Так, для уже зарегистрированных медиа не будут применяться санкции в виде временной блокировки (было месяц), теперь все будет решаться через суд.

"Только если будут писать статьи "Путин-приди, ты наш спаситель", то Нацсовет может применить штраф, а затем обратиться в суд", — пояснила Кравчук.

Для незарегистрированных онлайн-медиа, преимущественно региональных, также было уменьшено время блокировки до двух недель.

"Полная блокировка только через суд, независимо это зарегистрированное или незарегистрированное. Было предложение для незарегистрированных заменить двойным штрафом, но это фактически означает, что кто-то будет откупаться (в том числе и за российские деньги), платить штрафы и не снимать контент", — рассказала депутат .

Что будет с анонимными медиа

Если у онлайн-СМИ нет ни идентифицированных журналистов, ни владельцев, то Нацсовет может заблокировать их без решения суда.

За что могут применить санкции против онлайн-медиа

Наступление санкций наступает после того, как онлайн-медиа выпустило три статьи, нарушающие законодательство Украины, призывающие, например, к вторжению России. И если после замечаний Нацсовета, через месяц, издание не сняло публикацию.

Кравчук также отметила, что большинство онлайн-медиа пройдут регистрацию. Санкции не будут касаться критики властей.

Санкции страниц на Youtube, Facebook

На владельцев YouTube-платформ не распространяется юрисдикция украинского законодательства.

"Нацсовет может писать Youtube, Facebook. Но мы даем возможность, если кто-то на Youtube ведет постоянные программы, то даем возможность добровольно идентифицироваться как медиа", — резюмировала Кравчук.

Новый закон "О медиа"

Новый закон "О медиа" позволит обновить действующий закон "О телевидении и радиовещании", давно не обновлявшийся. Верховная Рада на этой неделе может рассмотреть его в сессионном зале. В нем учли все замечания европейских специалистов.

Законопроект о медиа обеспечит конкурентный медиарынок с четкими правилами для всех, а также предоставит независимому регулятору полномочия быстро реагировать на нарушения.

В свою очередь заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук говорит, что "Батькивщина" блокирует изменения в избирательное законодательство.

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