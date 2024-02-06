Новый закон о мобилизации: адвокат разъяснил, могут ли у уклонистов действительно забирать водительские права

В проекте подробно не прописано, как будет выполняться решение суда о лишении уклонистов водительских прав.

В проекте о наложении ограничений на военнообязанных, которые будут уклоняться от мобилизации, нет четко прописанного механизма лишения их водительских прав.

Об этом рассказал адвокат, руководитель Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" в комментарии Фокусу.

Он отметил, что в проекте №10449 подробно не прописано, как будет выполняться решение суда и каким образом будут налагаться ограничения на военнообязанного.

"В частности, ч.9 ст. 71 ЗУ "Об исполнительном производстве" предусмотрено, что ограничение в праве управления транспортными средствами возможно только на основании постановления государственного исполнителя (а не на основании решения суда) в случае наличия у должника задолженности по уплате алиментов. При этом в проекте не предлагается внесение изменений в ЗУ "Об исполнительном производстве" в части расширения оснований для ограничения личности в праве управления транспортным средством", — пояснил он.

Таким образом, по словам адвоката, возникает ситуация, когда юридически невозможно лишить гражданина права водить автомобиль.

Напомним, что в Раде сообщили, когда обновленный законопроект о мобилизации смогут принять в первом чтении.

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