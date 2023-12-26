Новый закон о мобилизации: что будет с ограниченно пригодными

В Украине обнародовали проект обновленного закона о мобилизации, в котором, в частности, изменения коснутся военных категории "ограниченно пригодных".

Ограниченно пригодным к военной службе придется снова пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом говорится в тексте законопроекта №10378.

В новом законопроекте планируют вообще избавиться от понятия "ограниченно пригодное". Будут только две категории: пригодные и нет.

Следовательно, те, кого ранее признали ограниченно годными, когда соответствующий закон с этой поправкой вступит в силу, должны будут снова пройти медицинскую комиссию. На это у них будет шесть месяцев.

По ее результатам ограниченно пригодных или будут снимать с учета, ведь они будут считать непригодными к службе, или считать их пригодными.

Напомним, в Верховную Раду Украины внесли законопроект №10378 об усовершенствовании мобилизации и военного учета. В тексте предлагается внести ряд изменений в законы о мобилизации и военной службе. В нем, в частности, предусмотрен ряд мер, которые могут быть применены к военнообязанным за отказ явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

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