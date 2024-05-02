Новый закон о мобилизации: для украинцев могут измениться правила пересечения границы

Предварительно изменений в правилах пересечения следует ожидать 18 мая.
Для некоторых категорий украинцев могут измениться правила пересечения границы после того, как закон о мобилизации вступит в силу.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга в четверг, 2 мая.
По его словам, изменений в правилах пересечения следует ожидать 18 мая. Однако, что именно изменится – пока в ГНСУ не знаю, поскольку парламент должен привести нормативные документы в соответствии с принятым законом о мобилизации.
По предположению Демченко, речь идет о категории граждан, имеющих отсрочку от призыва.
"Но ввиду того, что также в статью 23 Закона Украины "По мобилизации и мобилизационной подготовке" были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, то следует ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы", – отметил он.
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