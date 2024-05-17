Новый закон о мобилизации: главные изменения с 18 мая – к чему готовиться

Какой будет мобилизация с 18 мая – ТСН.ua собрал все, что нужно знать о предусмотренных новым законом изменениях.

В субботу, 18 мая, в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации.

ТСН.ua собрал основные изменения, ожидающие военнообязанных после принятия этого закона.

Кому нужно обновить свои военно-учетные данные

С 18 мая 2024 года в течение 60 суток все военнообязанные граждане должны уточнить:

адрес проживания;

номера средств связи;

адреса электронной почты (при наличии электронной почты);

другие персональные данные.

Эта норма касается также забронированных лиц, лиц с отсрочкой и женщин-военнообязанных.

Те граждане, которые уже обновили свои данные в ТЦК или сейчас обновляют, могут повторно не приходить в военкоматы после 18 мая. А вот те, мужчины, у которых в военном билете было написано – ограниченно пригодный, обязательно должны явиться в ТЦК и повторно пройти ВЛК. Такого статуса больше не будет.

Кроме того, заключение ВЛК будет действовать всего 1 год. Ведь за это время могут произойти изменения в состоянии здоровья или в семейном положении, поэтому необходимо либо подтвердить имеющийся статус, либо получить новый.

Как обновить данные

Сначала обещали, что сделать это можно будет тремя способами:

в центре предоставления административных услуг,

в территориальном центре комплектования,

дистанционно - через электронный кабинет призывника, что заработает в тестовом режиме с 18 мая.

Однако правительство до сих пор не предоставило ЦНАПам доступ к необходимым системам для обновления данных военнообязанных.

Кроме того, военнообязанным, не имеющим ни одного военно-учетного документа, все равно придется идти в ТЦК. Начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин объяснял, что информация о пригодности к военной службе является одним из пунктов военно-учетных данных. А пригодность может выяснить только военно-врачебная комиссия (ВЛК).

Электронный кабинет военнообязанного должен заработать с 18 мая. Это пообещала заместитель министра обороны по цифровому развитию и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире "Радио Свобода".

По словам Черногоренко, для того чтобы обновить данные необходимо будет выполнить несколько шагов:

загрузить мобильное приложение из App Store или Google Play Market;

пройти авторизацию в приложении;

заполнить все необходимые данные.

Справятся ли ТЦК с наплывом людей

Итак, несмотря на обещания по ЦНАПОВ и электронному кабинету, мы видим, что основная нагрузка ляжет все равно на военкоматы. Но справятся ли они с наплывом людей. Еще до вступления в силу закона в ТЦК Киева наблюдались огромные очереди из мужчин, решивших заранее обновить свои данные.

В Генштабе напомнили, что ТЦК переведены на круглосуточную работу. А если военкомат закрыт, можно обратиться на горячую линию Минобороны. Однако украинцы в Сети пишут, что, несмотря на заявленную якобы круглосуточную работу, ТЦК все равно ведут прием граждан примерно до 16-20 часов в зависимости от отделения.

В Минобороны также уточнили, что пропускная способность отделений ТЦК и СП столицы составляет около 50-70 человек в день.

"Мы всегда подготовлены, потому что мы ценим и свое время, и время людей, которые к нам обращаются", – заверила начальница службы по связям с общественностью Днепропетровского областного ТЦК Елена Кузина в комментарии Днепр.tv.

Военный документ – всегда с собой

Все мужчины с 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Даже исключены из военного учета, или имеющие бронь или отсрочку. Речь идет о приписном удостоверении, военном билете или временном удостоверении военнообязанного. Право проверять такие документы предоставлено работникам ТЦК и СП, полицейским, пограничникам (в пограничной полосе или на пунктах пропуска).

Новые полномочия полиции

Как пишет "Судебно-юридическая газета", 18 мая новые полномочия получат не только работники ТЦК и СП, но и полиции.

В частности, одним из новых полномочий полиции будет проверка личности военного билета, который теперь все военнообязанные лица с 18 до 60 лет должны носить с собой.

Аналогичные полномочия имеют пограничники в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и пунктах пропуска.

Работник ТЦК и полицейский могут потребовать показать документ, удостоверяющий личность.

При проверке документов представитель ТЦК или полицейский могут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов. Кроме того, у них будет доступ к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

Таким образом, не только представитель ТЦК, но и полицейский сможет проверить через "Оберіг", не является ли человек уклонистом.

Национальная полиция сможет также задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК.

Лишение права на вождение авто

ТЦК получит письменный ответ о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в военкомат. В ответ военком в течение 5 дней присылает такому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении требование об исполнении обязанности.

В дальнейшем ТЦК обращается в суд об ограничении права вождения автомобиля.

Новые штрафы для уклонистов

Вступающий в силу 18 мая новый мобилизационный закон новые штрафы не вводит. Однако 9 мая 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 10379, которым позволила заочно налагать штрафы на уклонистов и значительно увеличила их размер.

За нарушение военного учета:

в мирное время – от 3400 до 5100 гривен;

в военное время (или повторное нарушение) – от 17 000 до 25 500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

для граждан – от 5100 до 8500 гривен;

для должностных и юридических лиц – от 17 000 до 34 000 гривен.

За уклонение от мобилизации в военное время:

для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен;

для должностных и юридических лиц – от 34000 до 59000 гривен.

Изменения для работодателей

"Судебно-юридическая газета" пишет, что новый закон закрепляет такое понятие как оповещение. Речь идет о вызове граждан в ТЦК, а также вручение (отправка) повесток гражданам.

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Теперь предприятия, учреждения и организации теперь будут обязаны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов среди своих работников и предоставлять отчетность по этим вопросам соответствующим органам власти.

Предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности обязаны по требованию ТЦК известить военнообязанных о вызове в ТЦК и обеспечить их своевременное прибытие по этому вызову в 7-дневный срок.

Работодатели должны информировать ТЦК о принятии на работу (обучение) и освобождении от работы (обучения) призывников, военнообязанных и резервистов.

Кто потеряет отсрочку

родители трех и более детей, имеющих задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца;

мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, а мать ребенка не лишена родительских прав, не умерла, не имеет статуса пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, не находится в местах лишения свободы;

студенты, получающие второе образование, не последовательно выше уровня первого (например бакалавр снова учится на бакалавра);

педагоги колледжей, вузов и школ, имеющих на одном месте работы менее 0,75 ставки;

мужчины, чья жена имеет ІІІ группу инвалидности.

"При этом закон предусматривает, что отсрочка может быть предоставлена, когда жена с ІІІ группой инвалидности нуждается в постоянном постороннем уходе. Это должно засвидетельствовать заключение врачебно-консультативной комиссии. Такой вывод также станет основанием для отсрочки, если близкий родственник имеет тяжелую болезнь, но инвалидность ему не установлена", – говорит юрист Анна Стернова в комментарии KP.ua.

Базовая военная подготовка

В новом законе о мобилизации отменяется срочная военная служба, а вводится базовая подготовка.

Прохождение базовой подготовки теперь будет обязанностью мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. До 24 лет будет возможность выбирать период службы.

Для украинских студентов мужской статьи она будет обязательной. От прохождения базовой подготовки в высших учебных заведениях всех форм собственности будут освобождены студенты, которые по состоянию здоровья будут признаны непригодными к военной службе.

Базовую военную подготовку смогут пройти и девушки, но исключительно по желанию.

Во время военного положения базовая подготовка продлится три месяца. В мирное время – 5 месяцев.

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