Новый закон о мобилизации: главные изменения с 18 мая – к чему готовиться

Какой будет мобилизация с 18 мая – ТСН.ua собрал все, что нужно знать о предусмотренных новым законом изменениях.
В субботу, 18 мая, в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации.
ТСН.ua собрал основные изменения, ожидающие военнообязанных после принятия этого закона.
Кому нужно обновить свои военно-учетные данные
С 18 мая 2024 года в течение 60 суток все военнообязанные граждане должны уточнить:
- адрес проживания;
- номера средств связи;
- адреса электронной почты (при наличии электронной почты);
- другие персональные данные.
Эта норма касается также забронированных лиц, лиц с отсрочкой и женщин-военнообязанных.
Те граждане, которые уже обновили свои данные в ТЦК или сейчас обновляют, могут повторно не приходить в военкоматы после 18 мая. А вот те, мужчины, у которых в военном билете было написано – ограниченно пригодный, обязательно должны явиться в ТЦК и повторно пройти ВЛК. Такого статуса больше не будет.
Кроме того, заключение ВЛК будет действовать всего 1 год. Ведь за это время могут произойти изменения в состоянии здоровья или в семейном положении, поэтому необходимо либо подтвердить имеющийся статус, либо получить новый.
Как обновить данные
Сначала обещали, что сделать это можно будет тремя способами:
- в центре предоставления административных услуг,
- в территориальном центре комплектования,
- дистанционно - через электронный кабинет призывника, что заработает в тестовом режиме с 18 мая.
Однако правительство до сих пор не предоставило ЦНАПам доступ к необходимым системам для обновления данных военнообязанных.
Кроме того, военнообязанным, не имеющим ни одного военно-учетного документа, все равно придется идти в ТЦК. Начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин объяснял, что информация о пригодности к военной службе является одним из пунктов военно-учетных данных. А пригодность может выяснить только военно-врачебная комиссия (ВЛК).
Электронный кабинет военнообязанного должен заработать с 18 мая. Это пообещала заместитель министра обороны по цифровому развитию и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире "Радио Свобода".
По словам Черногоренко, для того чтобы обновить данные необходимо будет выполнить несколько шагов:
- загрузить мобильное приложение из App Store или Google Play Market;
- пройти авторизацию в приложении;
- заполнить все необходимые данные.
Справятся ли ТЦК с наплывом людей
Итак, несмотря на обещания по ЦНАПОВ и электронному кабинету, мы видим, что основная нагрузка ляжет все равно на военкоматы. Но справятся ли они с наплывом людей. Еще до вступления в силу закона в ТЦК Киева наблюдались огромные очереди из мужчин, решивших заранее обновить свои данные.
В Генштабе напомнили, что ТЦК переведены на круглосуточную работу. А если военкомат закрыт, можно обратиться на горячую линию Минобороны. Однако украинцы в Сети пишут, что, несмотря на заявленную якобы круглосуточную работу, ТЦК все равно ведут прием граждан примерно до 16-20 часов в зависимости от отделения.
В Минобороны также уточнили, что пропускная способность отделений ТЦК и СП столицы составляет около 50-70 человек в день.
"Мы всегда подготовлены, потому что мы ценим и свое время, и время людей, которые к нам обращаются", – заверила начальница службы по связям с общественностью Днепропетровского областного ТЦК Елена Кузина в комментарии Днепр.tv.
Военный документ – всегда с собой
Все мужчины с 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Даже исключены из военного учета, или имеющие бронь или отсрочку. Речь идет о приписном удостоверении, военном билете или временном удостоверении военнообязанного. Право проверять такие документы предоставлено работникам ТЦК и СП, полицейским, пограничникам (в пограничной полосе или на пунктах пропуска).
Новые полномочия полиции
Как пишет "Судебно-юридическая газета", 18 мая новые полномочия получат не только работники ТЦК и СП, но и полиции.
В частности, одним из новых полномочий полиции будет проверка личности военного билета, который теперь все военнообязанные лица с 18 до 60 лет должны носить с собой.
Аналогичные полномочия имеют пограничники в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и пунктах пропуска.
Работник ТЦК и полицейский могут потребовать показать документ, удостоверяющий личность.
При проверке документов представитель ТЦК или полицейский могут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов. Кроме того, у них будет доступ к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".
Таким образом, не только представитель ТЦК, но и полицейский сможет проверить через "Оберіг", не является ли человек уклонистом.
Национальная полиция сможет также задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК.
Лишение права на вождение авто
ТЦК получит письменный ответ о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в военкомат. В ответ военком в течение 5 дней присылает такому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении требование об исполнении обязанности.
В дальнейшем ТЦК обращается в суд об ограничении права вождения автомобиля.
Новые штрафы для уклонистов
Вступающий в силу 18 мая новый мобилизационный закон новые штрафы не вводит. Однако 9 мая 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 10379, которым позволила заочно налагать штрафы на уклонистов и значительно увеличила их размер.
За нарушение военного учета:
- в мирное время – от 3400 до 5100 гривен;
- в военное время (или повторное нарушение) – от 17 000 до 25 500 гривен.
За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:
- для граждан – от 5100 до 8500 гривен;
- для должностных и юридических лиц – от 17 000 до 34 000 гривен.
За уклонение от мобилизации в военное время:
- для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен;
- для должностных и юридических лиц – от 34000 до 59000 гривен.
Изменения для работодателей
"Судебно-юридическая газета" пишет, что новый закон закрепляет такое понятие как оповещение. Речь идет о вызове граждан в ТЦК, а также вручение (отправка) повесток гражданам.
Теперь предприятия, учреждения и организации теперь будут обязаны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов среди своих работников и предоставлять отчетность по этим вопросам соответствующим органам власти.
Предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности обязаны по требованию ТЦК известить военнообязанных о вызове в ТЦК и обеспечить их своевременное прибытие по этому вызову в 7-дневный срок.
Работодатели должны информировать ТЦК о принятии на работу (обучение) и освобождении от работы (обучения) призывников, военнообязанных и резервистов.
Кто потеряет отсрочку
- родители трех и более детей, имеющих задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца;
- мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, а мать ребенка не лишена родительских прав, не умерла, не имеет статуса пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, не находится в местах лишения свободы;
- студенты, получающие второе образование, не последовательно выше уровня первого (например бакалавр снова учится на бакалавра);
- педагоги колледжей, вузов и школ, имеющих на одном месте работы менее 0,75 ставки;
- мужчины, чья жена имеет ІІІ группу инвалидности.
"При этом закон предусматривает, что отсрочка может быть предоставлена, когда жена с ІІІ группой инвалидности нуждается в постоянном постороннем уходе. Это должно засвидетельствовать заключение врачебно-консультативной комиссии. Такой вывод также станет основанием для отсрочки, если близкий родственник имеет тяжелую болезнь, но инвалидность ему не установлена", – говорит юрист Анна Стернова в комментарии KP.ua.
Базовая военная подготовка
В новом законе о мобилизации отменяется срочная военная служба, а вводится базовая подготовка.
Прохождение базовой подготовки теперь будет обязанностью мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. До 24 лет будет возможность выбирать период службы.
Для украинских студентов мужской статьи она будет обязательной. От прохождения базовой подготовки в высших учебных заведениях всех форм собственности будут освобождены студенты, которые по состоянию здоровья будут признаны непригодными к военной службе.
Базовую военную подготовку смогут пройти и девушки, но исключительно по желанию.
Во время военного положения базовая подготовка продлится три месяца. В мирное время – 5 месяцев.