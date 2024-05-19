Новый закон о мобилизации: кто должен обновить данные и где это можно сделать

Все лица от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные.

18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он стремится нормировать военный учет, правила бронирования и отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщил Дмитрий Лазуткин, спикер Минобороны.

"Все призывники, военнообязанные и резервисты в течение 60 дней должны явиться в ТЦК, ЦНАП или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных через приложение "Резерв+". Он будет доступен для загрузки на смартфонах через AppStore и Google Play Market. С 18 мая "Резерв+" предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре. Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных", — пояснил он.

После обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра "Оберіг" относительно себя. Если человек имеет статус непригодного и исключенного из военного учета, ему не нужно обновлять данные.

"По закону, каждый мужчина от 18 до 60 лет должен носить с собой военно-учетный документ. В настоящее время военно-учетными документами являются для призывников удостоверение о предписании к призывному участку для военнообязанных и резервистов, военный билет", — добавил он.

Напомним, в Киеве заработает услуга обновления учетных данных через Центры предоставления административных услуг 18 мая. В столице к системе учета подключены 300 администраторов ЦНАПов.

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