Новый закон о мобилизации: кто должен явиться в ТЦК и как быстро это нужно сделать

Лица, уже сейчас обновляющие свои данные в ТЦК, могут повторно не приходить в военкоматы после 18 мая.

Мобилизация в Украине продолжается, а обязанность каждого военнообязанного защищать страну подкрепляется законом о мобилизации, который вступит в силу уже 18 мая. И тогда остается всего 60 дней, чтобы вас не признали уклоняющим и не выписали штраф за нарушение мобилизационного законодательства.

Кто должен обязательно явиться в ТЦК, какие изменения ждут украинцев и в каких специалистах больше всего нуждаются сейчас в ВСУ – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Все в ТЦК

18 мая закон о мобилизации вступает в силу, а значит все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК, ЦНАПе или электронном кабинете. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко в интервью Radio NV. Также он рассказал о сложившейся ситуации в Территориальных центрах комплектования и уточнил, что изменится с 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации.

"Законом предусмотрено, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет мужского пола, подчеркиваю это, обязаны обновить свои данные. Это тесно связано с тем, что у нас в стране сейчас введен правовой режим военного положения, объявлена мобилизация и государство должно знать количество людей, состоящих у нее на военном учете.

Примечательно, что те, кто уже сейчас обновляет свои данные в ТЦК, могут повторно не приходить в военкоматы после 18 мая. А вот те, мужчины, у которых в военном билете было написано – ограниченно пригодный, обязательно должны явиться в ТЦК и повторно пройти ВЛК. Более того, теперь вывод ВЛК будет действовать только 1 год.

Ограниченно пригодные законом 10313 были исключены и сейчас граждане будут иметь статус либо пригодный к военной службе, либо непригодный к военной службе. Таким образом, эта информация будет внесена в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это будет обновленная информация, она будет использована ТЦК для выполнения мер мобилизации.

У человека через год могут произойти существенные изменения в состоянии здоровья. Возможно, нужно будет где-нибудь пролечиться. Через год человек может получить травму, заболеть, не дай Бог, серьезными заболеваниями. Поэтому обращением к ВЛК либо подтверждается пригодность к военной службе, либо выносится другое решение.

Однако если вы обновили свои данные через электронный кабинет, который должен заработать уже с 18 мая, это не значит, что на следующий день нужно бежать на ВЛК. К медикам вас пригласят отдельным направлением, если представители ТЦК, ориентируясь, на ваши обновленные данные, сделают вывод о том, что вы нуждаетесь в прохождении медкомиссии, уверяет Юрий Глущенко.

Более того, если в ваших военных документах указано, что вы сняты с военного учета, то приходить в ТЦК не нужно.

Штрафы для уклоняющихся

Кроме этого, по словам адвоката, судом может быть наложен штраф в диапазоне до 25 тыс. грн. Если он не оплачен, информация передается в исполнительную службу. Последняя вносит человека в реестр должников, налагается арест на имущество этого человека, ограничивается его использование банковскими карточками. Более того, если человек не состоит на учете и не обновил данные, полиция будет иметь право доставить человека в ТЦК.

Популярность ТЦК растет

Примечательно, что в настоящее время наблюдается оживление посещения ТЦК военнообязанным, хотя закон о мобилизации еще не вступил в силу. Более того, все ТЦК уже переведены в режим работы 24/7. Об этом сообщает представитель Генштаба Глущенко.

"Я хотел бы добавить, что ТЦК переведены на круглосуточную работу, 24/7. Когда мы наблюдаем определенные скопления людей в определенные часы работы, возможно, нужно спланировать свой визит в ТЦК таким образом, чтобы это не было время пик. Возможно, нужно прийти в восемь часов вечера, в девять — кому как удобно ", — заявил он.

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Военный рекрутинг

Напомню, что военнообязанные сами могут выбрать конкретную бригаду для службы. Минобороны даже разработало новые правила рекрутинга в ВСУ. Яркая графика алгоритма рекрутинга говорит сама за себя. Гражданину нужно пройти всего четыре этапа, среди которых: 1. Выбор должности и части; 2. Собеседование и коммуникации с воинской частью; 3. Оформление в ТЦК СП; 4. Направление для прохождения военной службы. Кстати, недавно, в Министерстве обороны назвали специальности в Вооруженных Силах, в которых нуждаются больше всего. Об этом заявил уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в эфире телемарафона "Единые новости". По данным Бежевца, в центрах рекрутинга сейчас более 2000 вакансий.

"Это непосредственно те, которые собрали центры рекрутинга из воинских частей, пункт постоянной дислокации которых находится в соответствующем регионе, где находится центр", — говорится в сообщении.

В первую очередь речь идет о таких вакансиях: водители, механики, стрелки, операторы всех видов вооружения, обслуга артиллеристов, операторы БПЛА, боевые медики. Также, по его словам, есть большое количество вакансий в армии, связанных с логистикой, обслуживанием и ремонтом. Кроме того, есть вакансии на штабные должности. Он добавил, что еще около 10 тысяч различных вакансий разместили сейчас онлайн непосредственно воинские части.

"Это то поле вакансий, из которого может подбирать человеку то, что его интересует. Из этих более 10 000 вакансий можно подобрать различные конкретные вакансии, максимально близкие по специальности, по опыту, по видению человека", — добавил он.

Отметим, уже с 18 мая в Украине вступает в силу закон о мобилизации, а значит, будут действовать новые правила.

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