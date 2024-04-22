Новый закон о мобилизации: кто потеряет отсрочку и какие изменения для ее получения

После вступления в силу закона о мобилизации военнообязанных ждет ряд изменений. В частности, по оформлению отсрочок.

Что следует знать, рассказал адвокат Владислав Кепко, передает "Экономическая правда".

По его словам, Кабинет министров разработает порядок, где должна быть закреплена процедура оформления отсрочок.

Если, например, гражданину нужно доказать, что отсутствуют невоеннообязанные трудоспособные лица, обязанные содержать родителей – лиц с инвалидностью, то в таком порядке КМУ должно быть указано, в частности:

какие документы следует подавать в ТЦК и СП;

можно ли подавать документы через представителя, а не только лично;

каков срок рассмотрения документов и оформление отсрочки;

должен ли ТЦК выдать документ, подтверждающий оформление отсрочки, если да – каким должен быть этот документ и т.п.

По его словам, основания для получения отсрочки изменились. Отсрочку потеряют, в частности, такие лица:

многодетные родители, имеющие задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

чьи жена или муж имеют III группу инвалидности;

у кого родители мужа или жены I или II группы инвалидности имеют дочь или сына, которые не являются военнообязанными;

студенты, получающие уровень образования, что ниже ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной законом.

"То есть, когда бакалавр повторно учится на бакалавриате, или магистр повторно учится на магистратуре, или магистр повторно учится на бакалавриате по другой специальности. Такие лица имеют право доучиться до конца учебного года, после чего являются подлежащими призыву на военную службу во время мобилизации", – объяснил Кепко.

Ранее нардеп Сергей Демченко рассказал, когда может появиться законопроект о демобилизации и от чего это зависит.

Читайте также: