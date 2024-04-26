Новый закон о мобилизации может повлечь за собой коллапс в ТЦК — СМИ

Работа ТЦК по приему граждан и обработке военно-учетных данных никогда не была очень оперативной. После вступления в силу нового закона о мобилизации она может быть просто парализована из-за большого наплыва военнообязанных, которым необходимо обновить свои данные, чтобы избежать наказания.

Территориальные центры комплектования (ТЦК) физически не успеют обновить данные всех военнообязанных мужчин за 60 дней, даже если будут принимать граждан 8 часов в день и без выходных.

Об этом пишет Texty.

"Управленческие решения, которые невозможно выполнить, создают еще больший хаос, чем их отсутствие. Результаты нашего моделирования указывают на то, что именно так, вероятно, произойдет с новым законом о мобилизации", – говорится в статье.

Новый закон предусматривает, что актуализировать свои учетные данные обязаны все мужчины от 18 до 60 лет. Для этого они могут обратиться в ТЦК, центры предоставления административных услуг (ЦНАП), или обновить информацию удаленно с помощью электронного кабинета. Но журналисты отмечают, что сейчас работает только один механизм – личный визит в ТЦК.

Издание приводит цифры, согласно которым ситуация выглядит довольно печальной:

в Украине работают 178 ТЦК;

обновить данные придется примерно 7,9 миллиона мужчин (за исключением тех, кто уехал за границу, уже служит в армии и осужденных);

ТЦК принимают граждан всего 8 часов в неделю.

В таких условиях каждому территориальному центру комплектования придется обслуживать почти 700 мужчин за один час, что выглядит как фантастика. И это не учитывая того факта, что большинству военнообязанных придется прийти в ТЦК минимум дважды, чтобы сначала получить повестку на прохождение ВЛК, а затем принести ее заключение.

Аналитики смоделировали и оптимистический сценарий, когда ТЦК будут работать по 8 часов в день без выходных. Но и при таких условиях им придется каждый час обновлять данные не менее 93 мужчин.

Кроме того, все государственные учреждения должны прекращать работу во время воздушной тревоги, которая может длиться несколько часов в день, особенно в прифронтовых регионах.

"Как система будет работать при миллионном наплыве мужчин, страшно даже представить… Скорее всего, парламент будет вынужден внести изменения в закон, когда власти увидят коллапс возле ТЦК, спровоцированные этим вражеские информационные кампании и просто эмоциональные сообщения и видео пользователей в соцсетях", — прогнозируют журналисты.

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