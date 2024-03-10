Новый закон о мобилизации: в комитете ВР не пришли к согласию по одному вопросу

До сих пор нет решения, как будет происходить демобилизация военнослужащих ВСУ во время войны.

В комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрели все 16 блоков вопросов обновленного законопроекта о мобилизации и не пришли к согласию только по одному вопросу — демобилизации.

Об этом сообщил секретарь парламентского комитета, ветеран АТО Роман Костенко в интервью lb.ua.

По его словам, нет решения, как будет происходить демобилизация военнослужащих ВСУ во время войны.

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“Конечно, мы как парламентарии говорим о том, что этих людей нужно отпустить через 36 месяцев, потому что они истощены, большинство из них непосредственно участвуют в боевых действиях. И даже те, кто не участвует, есть и другой этап истощенности — отрыв от семьи. Там же не все военные, которые всю жизнь готовились к тому, чтобы драться”, — заметил Костенко.

Народный депутат подчеркнул, что уже сейчас нужно работать с большим количеством будущих демобилизованных.

“Если будет принято решение, это более 200 тысяч человек (не буду называть точную цифру) одномоментно придут и с ними нужно будет говорить. И мы должны сделать так, чтобы они пошли в социум и смешались с людьми, иначе они будут пугать людей. У нас будет пропасть между ветеранами и людьми, которые не сражались”, — считает Роман Костенко.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников. После того, как в Украине объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, призывы на срочную службу не проводили, но на службе все это время оставались срочники, призванные до военного положения.

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