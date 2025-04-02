Новый закон об азартных играх: что изменилось с 1 апреля

Азартные игры в Украине / © pixabay.com

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С 1 апреля в Украине вступает в силу закон № 4116-IX, существенно ограничивающий рекламу и спонсорство азартных игр. Однако пока действуют только отдельные его положения.

Об этом сообщило издание dev.ua со ссылкой на закон №4116-IX.

На смену Комиссии по регулированию азартных игр (КРАИЛ) пришел новый регулятор — «ПлейСити». Среди ключевых изменений: контролируемая игра вместо проверок, блокировка нелегальных игорных сайтов и приложений, запрет рекламы, кроме:

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телевидения и радио в ночное время (23:00-06:00);

медиа для аудитории 21+;

целевой рекламы в интернете для игроков старше 21 года.

Также запрещается спонсорство, кроме спортивного, предложение бесплатных бонусов, реклама с участием военных, волонтеров, публичных лиц и использование военной тематики.

Закон предусматривает блокировку нелегальных платформ, теперь лицензию не смогут получить компании с налоговыми долгами. Расчеты в азартных играх теперь могут осуществляться исключительно в денежной форме через банковские счета.

Согласно закону, к должностным лицам выдвигаются требования по их репутации, отсутствию налоговых задолженностей, а также запрещаются связи с государством-агрессором.

Лотереи тоже подпадают под новые правила: для них действуют большинство ограничений. Закон также устанавливает лимиты на расходы игроков, обязательные перерывы в игре и запрещает прием ставок в кредит, «контрольные закупки» во время проверок должна проводиться видеофиксация.

Решение СНБО о дополнительных ограничениях для онлайн-казино вступает в силу 20 апреля 2024 года.

Напомним, суд отправил главу Комиссии по регулированию азартных игр Рыжего в СИЗО.