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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Новый закон разрешает силовикам без решения суда заходить в жилье — юрист об изменениях в УПК

Принятые изменения в УПК позволяют силовикам проникать в жилье без решения суда под предлогом изъятия доказательств.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Новый закон разрешает силовикам без решения суда заходить в жилье

Новый закон разрешает силовикам без решения суда заходить в жилье

Юрист Андрей Магера, бывший заместитель председателя ЦИК, публично раскритиковал законопроект №12414, который уже подписан спикером Верховной Рады и передан на подпись президенту. Он считает, что документ не только фактически уничтожает независимость НАБУ и САП, но открывает путь к грубому нарушению конституционных прав граждан.

Подробности юрист рассказал на своей странице Facebook.

Особое внимание Магера обращает на изменения в часть третьей статьи 233 Уголовного процессуального кодекса.

"Что это значит? Что к вам домой в любом надуманном уголовном производстве будут приходить для проведения обыска с целью "изъятия доказательств". И все это без всякого судебного решения", - отмечает Магера.

Юрист также отметил, что название закона не соответствует его сути — изменения в УПК якобы касаются пропавших без вести, но в то же время содержат положения, ограничивающие права и автономию антикоррупционных органов.

Магера сравнил принятое решение с шагом в сторону авторитаризма и поставил под вопрос реальную евроинтеграционную политику действующей власти:

"Вы уверены, что избранная многими властью в 2019 году ведет нас в ЕС и НАТО, а не в клуб диктатур? Я не уверен".

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект, ограничивающий независимость НАБУ и САП. ЕС уже выразил обеспокоенность, ведь это может повлиять на финансовую поддержку.

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