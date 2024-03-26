Новый законопроект Безуглой и Третьяковой вызвал скандал в Сети: за что нардепки предлагают сажать пожизненно

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности получил на рассмотрение законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за "присвоение государственных функций". Его авторами стали Галина Третьякова, а также Марьяна Безуглая, ранее активно критиковавшая уже бывшего Главкома ВСУ Валерия Залужного и выступавшая за его увольнение.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандальной инициативе депутаток и реакции общества.

В Верховной Раде могут запретить действия граждан, желающих помочь Украине и самостоятельно защищающих ее интересы за рубежом. Теперь в случае принятия законопроекта их будут за это сажать на 10 лет или на пожизненный срок.

Такие предложения внесены на рассмотрение Верховной Рады в законопроекте 11104, авторами которого являются народные депутаты Марьяна Безуглая и Галина Третьякова. Текст законопроекта уже появился на портале Верховной Рады.

Детали законопроекта

Законопроект №11104 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по установлению ответственности за присвоение государственных функций" внесен на рассмотрение парламента 20 марта 2024 года. Перед тем, как он появится на повестке дня, с ним должны ознакомиться в профильном комитете — в комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

В обосновании законопроекта авторы объяснили, что в Украине есть определенная категория граждан, которых они назвали "позорными". Эти "позорные граждане" решаются взять на себя представительские функции государства на международных площадках. Главная цель таких людей — "получение собственных привилегий", считают политики.

В условиях войны это особенно опасно, говорится в пояснительной записке. Поэтому предлагаются наказывать за такую "самодеятельность" тюремным заключением с конфискацией имущества.

Согласно предложению нардепок, в Уголовный кодекс внесут новую статью 111-3, где будет указываться размер наказания за "присвоение функций государства". В мирное время – 10-12 лет с конфискацией, в условиях военного положения или войны – пожизненное заключение с конфискацией.

Кого предлагают наказывать за присвоение государственных функций

Караты предлагают тех, кто будет представлять Украину без полномочий и согласований:

на международных мероприятиях

перед уполномоченными лицами или агентами иностранных государств, а также представителями международных организаций

Речь идет о представлении Украины, в частности, посредством переписки, телефонных разговоров, корреспонденции или других форм общения.

В то же время в документе не уточняется, что понимается под "присвоением государственных функций".

Комментарии Безуглой и Третьяковой

Обе нардепки прокомментировали появление законопроекта 11104 на страницах Facebook.

В частности, Галина Третьякова пояснила, что указанный законопроект идет в паре с другим — 11103 о "специальных миссиях", авторами которого являются те же лица, что и для 11104. Она напомнила, что Украина подписала "Конвенцию о специальных миссиях" и имеет в Конституции статью 13. Согласно этим документам, представлять государство за границей имеют право только президент, премьер-министр и глава МИД.

Марьяна Безуглая со своей стороны ссылается на аналогичные законы в США. В частности, приводит пример так называемого "Закона Логана", принятого еще в 18 веке. Этот закон был принят в США после того, как сенатор Логан самовольно решал некоторые политические вопросы во Франции. После этого его использовали пять раз за всю историю. Еще один аргумент касается деятельности запрещенной партии ОПЗЖ, ездившей в Москву.

Реакция общественности

Общественная активистка и глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук отреагировала на предложения Безуглой и Третьяковой. Она напомнила, как нардепы зарегулировали работу волонтеров и общественных организаций. Теперь на очереди – украинцы, которые "адвокатируют интересы страны и защиту людей на международной арене".

В соцсетях уже прозвучали призывы от некоторых журналистов к Офису президента публично отмежеваться от действий депутатов президентской партии.

Зарегистрированный законопроект также прокомментировали коллеги депутатов.

Нардеп Роман Грищук написал на своей странице в Facebook, что "право представлять Украину украинцами такое же незыблемое, как и право законодательной инициативы отдельными депутатами. Может одним не нравиться другое и наоборот. Но и то, и то есть и будет. Закон, о котором все пишут, вряд ли когда-нибудь будет рассмотрен, не то что принят".

"Пока вы спите, Марьяна бодрствует, мощно делает х#йню. В соавторстве с Третьяковой наша юродивая наваяла законопроект, согласно которому каждый, кто без специальной санкции представляет за границей Украину, получит пожизненное заключение. И хотя понятно, что законопроект этот написан Марьяной под одного политика на букву П, но все равно стремно, что поедешь на какую-то конференцию, случайно ляпнешь там что-то от имени Украины и загремишь на пожизненное. С сожалением констатирую, что не нам смеяться над Путиным, ой не нам..." — написал Сергей Марченко в Facebook.

Киевский активист и правозащитник Олег Симороз предположил, что инициатива направлена на то, чтобы наказывать "за международную адвокацию и защиту интересов государства на международной арене, если ты не из политической партии "Слуга народа".

Он также осудил попытки представителей "Слуги народа" "отмежеваться и отшутиться от этого идиотского законопроекта", хотя Третьякова входит в политсовет этой партии.

Что известно о скандальных командировках

Несмотря на ограничение выезда за границу, вызванное введенным в Украине военным положением из-за полномасштабного вторжения России, выезд в заграничную рабочую командировку для украинских парламентариев еще больше осложнился с конца января этого года. Тогда еще депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко якобы с рабочим визитом посетил Таиланд для "развития дружеских отношений в направлении Азии и Африки", но параллельно и отдыху. После этого президент Украины Владимир Зеленский возмутился, а Совет нацбезопасности и обороны запретил чиновникам выезд за границу без уважительной причины. Под этот запрет попали также депутаты и депутат Верховной Рады.

Все чиновники и депутаты обоих полов должны получать для выезда специальные разрешения.

Стоит напомнить о поездках бывшего президента Петра Порошенко за границу, неоднократно вызывавших скандалы.

Так, Порошенко заявил, что 1 декабря пограничники не выпустили его в командировку в Польшу и США.

Впоследствии выяснилось, что власти в последний момент отменили разрешение на выезд из-за таинственного письма от спецслужб, содержание которого не может разглашать.

СБУ признала существование определенного письма с предупреждением госорганам об информационных опасностях от России на международных площадках. Но подчеркнула, что это касалось всех командировок, а не конкретных политиков.

Примечательно, что в январе 2022 года, когда суд в Киеве пытался привлечь к ответственности Порошенко, Туск вступался за экс-президента.

"Он (Петр Порошенко – ред.) предан обороне Украины от российской агрессии. Я призываю украинские власти объединиться, чтобы противостоять своему реальному агрессору", — отмечал Дональд Туск за месяц до вторжения России.

"То, что произошло сегодня на границе — это не мелкое вредительство. Это — антиукраинская диверсия. Это не просто препятствование дипломатической работе всей моей команды. А также, к сожалению, удар по обороноспособности Украины", — заявил Порошенко.

Издание NV со ссылкой на источники во власти указывало, что блокировка выезда Порошенко якобы связана с его планом встретиться с руководителем Венгрии Виктором Орбаном. И это, мол, могло сказаться на отношениях государств.

Настоящие причины отмены поездки так и остались неизвестны.

В 2022 году Порошенко уже не выпускали за границу. В мае 2022 года бывший президент страны только с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook статистику с точностью до сотых об осуществлении заграничных командировок депутатами.

Однако абсолютных цифр, сколько командировок за границу совершили депутаты из каждой фракции, куда и с какой целью, он не указал. Только отметил, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину представители "Европейской солидарности" являются одними из командировочных лидеров.

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