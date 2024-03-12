Новый законопроект фактически позволяет мобилизацию с 18 лет – адвокат

По его словам, в случае принятия законопроекта, если мужчина 18-24 лет был призывником и прошел базовую подготовку, он автоматически становится военнообязанным и может быть мобилизованным.

В новом законопроекте о мобилизации призывной возраст могут снизить от 27 до 25 лет. Но фактически документ позволит мобилизовывать даже 18-летних.

На это обратил внимание адвокат Роман Симутин.

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Он отметил, что в новом законопроекте о мобилизации предполагается введение базовой военной подготовки для мужчин от 18 до 25 лет. Они сами смогут выбирать год прохождения базовой военной службы, пока им не исполнится 24 года.

"Согласно п. п. 1 ч. 1 ст. 37 — на учет берут призывников в возрасте до 25 лет. Вы скажете: так тут же все в порядке, чего ты кипешуешь? Но посмотрим чуть дальше. Там тогда увидим, что подпунктом 2 на учет уже ставят военнообязанных. То есть тех призывников, которые прошли базовую общевойсковую подготовку", – говорит Симутин.

По его словам, в случае принятия законопроекта, если мужчина 18-24 лет был призывником и прошел базовую подготовку, он автоматически становится военнообязанным и может быть мобилизованным.

"А нам из всех рупоров кричат, что будут мобилизовывать только с 25 лет", — подытожил адвокат.

Заметим, что сказанная Симутиным информация далеко не сенсация. Даже сейчас мобилизации подлежат лица до 27 лет, имеющие военный опыт, срочную службу или военную кафедру.

Мужчины, достигшие 27 лет и до этого не служившие в армии и не имеющие военного опыта, считаются призывниками. Поэтому их не мобилизуют. В противном случае мужчины до 27 лет также подлежат мобилизации.

Ранее юрист Владимир Романчук рассказал, что после прохождения запланированной для введения базовой военной службы потенциальным мобилизационным ресурсом могут стать ребята 18–25 лет.

Напомним, что Верховная Рада еще в мае 2023 года поддержала решение о снижении порога мобилизационного возраста от 27 до 25 лет. Однако президент Владимир Зеленский этот документ до сих пор не подписал.

Ранее командир первого штурмового батальона, третьей ОШБР ВСУ Петр Горбатенко призвал призывать в армию, в частности, ребят 18-20 лет.

Украинский военный и руководитель инициативы "A.Drones" Юрий Касьянов также считает, что необходимо снижать мобилизационный возраст и не до 25, а до 20 лет.

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