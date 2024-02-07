Новый законопроект о мобилизации: аспиранты заявили о дискриминации

Нововведение создает разницу между теми, кто оплачивает обучение на средства государства и теми, кто финансирует свое образование самостоятельно.

Законопроектом №10449 об усилении мобилизации, принятом в первом чтении Верховной Радой, предусмотрено лишение права на отсрочку аспирантов, обучающихся платно — на контракте.

В заявлении Сообщества аспирантов Украины, опубликованном на сайте "УП", такую норму назвали дискриминационной.

Комментируя такое нововведение, в Сообществе заявили, заметив, что оно создает разницу между теми, кто оплачивает обучение на средства государства и теми, кто финансирует свое образование самостоятельно. При этом только 5-10% аспирантов учатся за государственные средства, то есть отсрочку будет терять подавляющее большинство этих ученых.

В Сообществе отметили, что законопроект нарушает ряд украинских и международных законодательных актов, провозглашающих равенство.

"Законопроект 10449 выступает откровенной порукой неравенства, то есть отличает аспирантов по признаку их источника финансирования, а не заслуг, учебных достижений или потенциала", – говорится в заявлении.

В то же время в организации считают, что аспиранты своими разработками вносят большой вклад в оборону нашего государства, напомнив о большом количестве исследований, направленных на разработку и создание высокоточной техники для ВСУ. В частности, многие научные работы касаются разработки дронов, киберзащиты, создания более крепких и легких материалов для производства брони, обеспечения инновационных методов и средств медицинской помощи для использования на поле боя, улучшения систем шифрования военной связи.

Если такая норма сохранится в законопроекте, то большое количество молодых людей не сможет продолжать научную деятельность, отметили в заявлении.

Напомним, принятый законопроект по усилению мобилизации народный депутат Владимир Арьев назвал "совковым вариантом".

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