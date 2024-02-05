Новый законопроект о мобилизации: бизнес просит Раду не парализовать экономику страны

Бизнес просит Верховную Раду новым мобилизационным законодательством не парализовать экономику страны.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация (EBA).

EBA отмечает, что работа экономики крайне важна как для страны, так и для приближения Победы Украины. Эта работа, собственно, напрямую связана с работой бизнеса в стране, которая платит налоги, предоставляет работе места, платит заработные платы, донатит и т.д.

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"Безусловно, находясь уже который год в войне, поддержка и обеспечение военного фронта крайне необходимо. Однако, в контексте военного фронта и экономики нужен баланс. Ведь одно направление без другого все же не может существовать. Так, Украина как страна получает важную и немалую помощь от международных партнеров – за что стоит сказать большое спасибо. Однако, как мы видим, только те финансы все же не могут и не смогут обеспечить все потребности страны – Украине нужен работающий бизнес, нужны новые инвестиции. Украине нужна работающая экономика для Победы", – говорится в сообщении.

Для понимания цифр, по данным Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, только за ноябрь и только крупный бизнес уплатил почти 27 млрд грн в госбюджет. Что собственно демонстрирует важность бизнеса и для военного фронта, благодаря уплаченным налогам которого ВСУ обеспечиваются ресурсами.

В то же время особенно сенситивным для этих двух направлений стал вопрос человеческого ресурса.

30 января этого года в ВРУ был повторно внесен правительственный проект закона №10449, которым предлагается усовершенствовать законодательство по мобилизации. Собственно, бизнес проанализировал его и многие нормы все же, к сожалению, вызывают вопросы. Ведь документ фактически является копией законопроекта №10378 относительно которого бизнес уже выражал свою обеспокоенность, в частности потому, что он содержал признаки нарушения Конституции Украины и мог иметь негативные последствия для экономики.

"Бизнес убежден, сейчас ключевой задачей должно быть создание действительно работающих норм, сбалансированных, которые можно выполнить и которые не будут парализовать работы части страны. Собственно, поэтому, по убеждению Европейской Бизнес Ассоциации выше упомянутый законопроект и нельзя принимать, а нужно еще раз сознательно подойти к его доработке – чтобы не остановить работу страны и, в частности, ее экономики", — подчеркивает EBA.

Да, все мы в медиа можем читать ситуацию с вручением повесток в стране, порой кажется, что это может происходить и с некоторыми нарушениями. И здесь большим вопросом и предостережением является опция их вручения дистанционно. Другим вопросом является наложение ограничений в судебном порядке. Так, во-первых, судебная система и так крайне перезагружена и если добавить в суды рассмотрение и этих дел, то вопросы скорости принятия судебных решений могут стать еще более серьезными. Во-вторых, сейчас страна нуждается в большой работе в контексте налаживания работы с верховенством прав – поэтому важно, чтобы и в таких делах верховенство права имело место и т.д. Ассоциация подготовила ряд предложений и комментариев к законопроекту – и вышеупомянутые, это только небольшая их часть. Поэтому искренне надеемся, они все же будут приняты во внимание законодателями.

Отдельно EBA обращает внимание на ситуацию, которая приобрела серьезные обороты у границ. Так, правоохранительные органы и территориальные центры комплектования и социальной поддержки начали развертывать мобильные посты перед пунктами пропуска через государственную границу Украины. Сотрудники осуществляют проверки документов у водителей грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку через госграницу, а также выдачу повесток с приказом явиться в ТЦК и СП для уточнения учетных данных согласно с законом Украины. Это приводит к образованию дополнительных очередей на государственной границе, паники среди работников компании, уполномоченных на осуществление соответствующих перевозок. Ведь даже если водитель забронирован сейчас, перед перебронированием работник может быть несколько дней недель на броне. Соответственно, должно явиться в ТЦК для обновления информации и, по опыту о котором говорит бизнес, часто таких работников мобилизуют не дождавшись решения о продлении брони. Такая ситуация ситуация на границах приводит к тому, что, с одной стороны, усложнилась логистика (и так в непростое время), с другой стороны, у работников возникает немало вопросов и, иногда, паника – даже, как уже было отмечено, среди работников, уполномоченных пересекать границу. Все-таки порядочность, законность и понятность в правилах и работе должны найти место. Ибо единственный эффект, который можно этим достичь – потеря доверия от международных заказчиков, расторжение контрактов, потеря заказов, увольнение работников, остановка производственной деятельности компаний в целом, а также уменьшение поступлений в государственный бюджет в части уплаты налогов и таможенных платежей.

"И еще одним вопросом в продолжение предыдущего является вопрос бронирования работников для продолжения работы бизнеса. Так, по информации компаний-членов Ассоциации, забронировать критически важных специалистов или экспертов в компании особенно сложно. При этом, экономический сектор государства должен работать на полную для обеспечения потребностей государства и армии. Поэтому с целью формирования баланса для надлежащего функционирования экономики в стране важно дополнительно предусмотреть бронирование работников, которые не принадлежат к критически важным предприятиям, но в то же время активно работают и платят налоги в бюджет Украины. Похожая идея не так давно озвучивалась представителями правительства и преследовала цель введения автоматического бронирования работников в месяц (с ежемесячным продлением) учитывая определенные критерии, например, или определенный минимальный объем заработной платы, которую должно получать лицо, или уплату определенной суммы налога на доходы физических лиц ежемесячно или другие критерии. Такая дополнительная опция уже предусмотренных инструментов бронирования критических сотрудников позволит расширить категорию забронированного трудоспособного населения, что будет иметь положительный экономический эффект и позволит как сбалансировать экономическую ситуацию в стране, так и создать дополнительные поступления в бюджет на военные нужды страны", — говорится в заявлении.

Европейская Бизнес Ассоциация обращается к председателям всех профильных Комитетов Верховной Рады Украины, первому вице-премьер-министру Украины – министру экономики Украины Юлии Свириденко с призывом учесть комментарии и предостережения бизнеса в контексте мобилизационного законодательства. В частности, не принимать законопроект №10449 в действующей редакции без соответствующих доработок. Кроме того, продумать возможность дополнительного инструмента бронирования работников и обратить внимание на ситуацию, сложившуюся перед пунками пропуска через государственную границу Украины.

"Отдельно стоит отметить, что у бизнеса накопилось немало вопросов по работе экономики страны. Поэтому сообщество было бы благодарно президенту Украины за возможность встретиться и обсудить их", — заключает EBA.

Напомним, Верховная Рада Украины уже на этой неделе может принять в первом чтении законопроект №10449 о мобилизации.

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