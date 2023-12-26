Новый законопроект о мобилизации: когда военные могут быть уволены со службы

В Верховную Раду подали проект обновленного закона о мобилизации. Он, в частности, впервые определяет конкретные сроки службы военных в условиях военного положения.

Законопроект о мобилизации дает возможность увольнения военнослужащих после 36 месяцев непрерывной службы в условиях военного положения. Такая норма необходима для поддержания боеспособности украинской армии в условиях затяжной войны с Россией.

ТСН.ua разбирался, кто и когда сможет быть уволен со службы.

Так, военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, в период военного положения могут быть уволены с военной службы на следующих основаниях:

по возрасту: при достижении предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья: на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев; при наличии инвалидности I или II группы (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

в связи с проведением организационных мероприятий в разведывательных органах Украины, Службе безопасности Украины — в случае невозможности их использования на службе;

в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу и/или против них не возбуждено уголовное производство, предусмотренное законами Украины);

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий — в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава);

в связи с избранием народным депутатом Украины, депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым;

в связи с истечением срока службы (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу) — в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.

Кроме того, норма о 36 месяцах касается и военнослужащих офицерского состава. Они могут быть уволены со службы в связи с истечением срока службы (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу) — в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.

Военные-контрактники также могут быть уволены через 3 года непрерывной службы, если срок контракта завершился и не был продлен, а также по истечении срока контракта, заключенного во время действия военного положения.

Напомним, что в новом проекте обновленного закона о мобилизации, изменения коснутся военных категории "ограниченно пригодных". Эту категорию планируют вообще убрать и разделить военнообязанных на пригодных и нет. В случае принятия закона всем ограниченно пригодным к военной службе придется снова пройти военно-врачебную комиссию в течение шести месяцев.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.