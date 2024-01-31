Новый законопроект о мобилизации: кто будет иметь право на отсрочку, а кто потеряет его

Обновлен список тех, кто может получить отсрочку от мобилизации в соответствии с новым законопроектом.

Кабинет министров во вторник, 30 января, передал Верховной Раде новую версию законопроекта о мобилизации.

Кто будет иметь право на отсрочку от мобилизации, а кто ее потеряет, разбирался ТСН.ua.

Люди с инвалидностью

Люди с инвалидностью всех групп по-прежнему будут освобождены от службы.

Однако запланирована проверка тех мужчин призывного возраста, которые получили II и III группу (кроме военнослужащих, получивших инвалидность в результате ранения) после 24 февраля 2022 года.

Что будет с ограниченно пригодными

Предполагается, что больше не будет категории "ограниченно пригодный". Всех ограниченно пригодных проверят в течение 9 месяцев и признают либо пригодными, либо непригодными.

Студенты, аспиранты, докторанты и преподаватели

Не будут мобилизовывать

докторантов и лиц, зачисленных в интернатуру;

соискателей профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме образования и получают уровень образования выше, чем их предыдущий.

Обучающиеся на платной основе аспиранты будут подлежать мобилизации.

Какие преподаватели не будут подлежать мобилизации:

научные и научно педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования; научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования;

заведений общего среднего образования.

Для отсрочки преподавателям нужно работать в образовательных учреждениях не менее 0,75 ставки.

Основания для увольнения с военной службы

Не подлежат призыву военную службу во время мобилизации военнообязанные лица:

которые проходили военную службу во время действия военного положения и были уволены со службы в запас в связи с окончанием срока военной службы – в течение двух лет со дня увольнения с военной службы. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;

освобожденные из плена военные. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию;

из числа граждан, которые были уволены со срочной военной службы во время действия военного положения, – в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы;

Отсрочка также остается для таких категорий

забронированные в соответствии с законом;

военнообязанные, имеющие на иждивении троих и более детей (при условии, что нет задолженности по алиментам);

военнообязанные, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;

военнообязанные, воспитывающие ребенка с инвалидностью или ребенка с тяжелой болезнью;

усыновители, на содержании которых находятся дети, которые на момент усыновления были детьми-сиротами или детьми, лишенного родительской опеки, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительского в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями, или другим близким родственником;

военнообязанные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время отражения российской агрессии, начиная с 2014 года;

судьи, судьи Конституционного суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Председатель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия.

Кто потеряет право на отсрочку

В то же время, в новой версии закона о мобилизации говорится об отмене права на отсрочку от мобилизации у государственных служащих.

Кроме того, работники Нацполиции, ГБР, НАБУ, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны и патронатной службы больше не будут отсрочки.

Заметим, что это лишь проект закона, который в ходе рассмотрения парламентом может претерпеть существенные изменения.

Ранее ТСН.ua собрал основные положения новой версии законопроекта о мобилизации.

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