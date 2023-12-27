Новый законопроект о мобилизации: нардеп назвал коррупционные риски

По его мнению, в случае введения экономических ограничений руководитель ТЦК сможет снять санкции с мобилизованного уклониста "одним росчерком пера".

Новый законопроект об усилении мобилизации должен быть доработан, ведь в нем много норм, требующих объяснения

Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.

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Особое внимание он обратил на запланированные экономические ограничения для уклонистов.

"Как лицо, которое уклоняется от призыва, или не явилось в ТЦК, можно лишить права на пользование банковской картой (в пределах государства это миллионы таких блокировок), получение социальных и других услуг от государства – блокируется, блокируется право продажи/перерегистрации имущества", – сказал нардеп в комментарий Телеграмм-каналу "Труха".

По его мнению, в результате такой инициативы возникает коррупционная составляющая — "руководитель ТЦК может снять санкции с мобилизованного уклониста одним росчерком пера".

В эфире "Эспрессо" Цымбалюк добавил, что в проекте закона о мобилизации все нормы будут подлежать обстоятельному обсуждению и объяснению авторов.

"Там есть много вещей, которые нуждаются в объяснении, и прежде всего военным. Речь идет о наложении ограничения за то, что человек не явился в центр комплектования, то на него налагается ограничение по выезду за границу, хотя это ограничение уже есть. Люди призывного возраста не могут выехать за пределы государства.И другие вещи – это арест банковских счетов, то есть может пострадать банковская система. Также прекращается выплата социальных выплат, а это нарушение Конституции. Эти нормы будут подлежать обстоятельному обсуждению и объяснению авторов. Важно, чтобы те люди, которые готовили такие предложения, могли дать ответы", – отметил Михаил Цымбалюк.

Напомним, появился текст законопроекта о мобилизации и военном учете. ТСН.ua собрал все, что известно об изменениях в мобилизации и что об этом говорят политики.

Кроме того, мы писали, что новый законопроект о мобилизации стал финансовой головоломкой для Минфина и Зеленского.

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