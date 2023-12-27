Новый законопроект о мобилизации: нардеп назвал коррупционные риски

По его мнению, в случае введения экономических ограничений руководитель ТЦК сможет снять санкции с мобилизованного уклониста "одним росчерком пера".
Новый законопроект об усилении мобилизации должен быть доработан, ведь в нем много норм, требующих объяснения
Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.
Особое внимание он обратил на запланированные экономические ограничения для уклонистов.
"Как лицо, которое уклоняется от призыва, или не явилось в ТЦК, можно лишить права на пользование банковской картой (в пределах государства это миллионы таких блокировок), получение социальных и других услуг от государства – блокируется, блокируется право продажи/перерегистрации имущества", – сказал нардеп в комментарий Телеграмм-каналу "Труха".
По его мнению, в результате такой инициативы возникает коррупционная составляющая — "руководитель ТЦК может снять санкции с мобилизованного уклониста одним росчерком пера".
В эфире "Эспрессо" Цымбалюк добавил, что в проекте закона о мобилизации все нормы будут подлежать обстоятельному обсуждению и объяснению авторов.
"Там есть много вещей, которые нуждаются в объяснении, и прежде всего военным. Речь идет о наложении ограничения за то, что человек не явился в центр комплектования, то на него налагается ограничение по выезду за границу, хотя это ограничение уже есть. Люди призывного возраста не могут выехать за пределы государства.И другие вещи – это арест банковских счетов, то есть может пострадать банковская система. Также прекращается выплата социальных выплат, а это нарушение Конституции. Эти нормы будут подлежать обстоятельному обсуждению и объяснению авторов. Важно, чтобы те люди, которые готовили такие предложения, могли дать ответы", – отметил Михаил Цымбалюк.
Напомним, появился текст законопроекта о мобилизации и военном учете. ТСН.ua собрал все, что известно об изменениях в мобилизации и что об этом говорят политики.
Кроме того, мы писали, что новый законопроект о мобилизации стал финансовой головоломкой для Минфина и Зеленского.
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