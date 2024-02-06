Новый законопроект о мобилизации: нардеп объяснил, как его будут прорабатывать в Раде

Верховная Рада завтра, 7 февраля, рассмотрит первое чтение законопроекта о мобилизации. Фактически всю следующую неделю будут подаваться правки.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко в эфире телемарафона.

По его словам, будут сокращены сроки подачи поправок.

"А дальше — четверг, пятница, я думаю, что это будет комитет национальной безопасности, который будет голосовать, какие правки принимать, а какие правки не принимать. Мы плодотворно работали почти пять дней перед этим, к сожалению, комитет так и не принял эти рекомендации, но они есть, они озвучены. Возможно, будет такое компромиссное решение относительно того, чтобы те нормы, которые не соответствуют Конституции... которые слишком принимать с точки зрения законодательства в отношении украинцев", — говорит Ивченко.

Главными вопросами остаются:

люди, которых будут мобилизовать

демобилизация.

"Каждый, кто мобилизован, должен четко понимать, какой термин. Главное – это социальные вопросы. Если я пойду в Вооруженные силы, что будет с моей семьей... Что будет, если я буду ранен... Эти ответы гражданам нужно давать", добавил Ивченко.

Законопроект о мобилизации – что известно

Верховная Рада Украины во вторник, 6 февраля, проголосовала за сокращение сроков представления альтернативных законопроектов об усилении мобилизации.

Новый мобилизационный законопроект уже завтра может пройти первое чтение в Верховной Раде. Однако вопросов к документу остается еще много.

Правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации, который должен отвечать нормам Конституции Украины и международным соглашениям в области прав человека, имеет ряд противоречивых норм.

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