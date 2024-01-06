Новый законопроект о мобилизации: решение будет уже в ближайшие дни

Решение о законопроекте о мобилизации будет принято на следующей неделе, ориентировочно 8-9 января.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на следующей неделе должен принять решение о скандальном обновленном законопроекте о мобилизации.

Об этом сообщил полковник Службы безопасности Украины, секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко в эфире телемарафона.

"Мы идем постатейно. Законопроект о мобилизации содержит 73 страницы только сравнительной таблицы. Практически к каждой норме есть вопросы технического написания или определения отношения ее к другим законам. Сейчас идет заслушивание. Реальное принятие решения по законопроекту комитетом будет на следующей неделе. Планируем 8-9 января”, — сказал Костенко.

Он сообщил, что сегодня, 6 января, комитет ВР слушает Министерство финансов относительно средств, необходимых для мобилизации.

Напомним, комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке в закрытом режиме рассматривает законопроект. Вместе с ужесточением процесса мобилизации в ВСУ в Украине могут измениться и правила бронирования военнообязанных. Условие простое – выход из тени и уплата налогов. Претерпели изменения и правила пересечения границы народными избранниками.

Смогут ли теперь депутаты "работать" на лазурных побережьях, что будет с "фишкой" от власти об отсрочке "за деньги" и какие пункты скандального законопроекта могут изменить — говорится в эксклюзиве TSN.UA.

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