Новый законопроект о мобилизации: с какого возраста могут забирать в ВСУ

На сегодняшний день законопроект находится на подписи у президента Украины.

Призывной возраст и его регулирование в Украине в период военного положения вызывают обсуждения и размышления. Так, в новом законопроекте №10378 говорится о 25 годах. Более того, Верховная Рада Украины приняла Закон об уменьшении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

Об этом рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Андрей Лавренюк, пишет "РБК-Украина".

По словам правозащитника, в условиях геополитических напряжений это становится необходимостью для обеспечения национальной безопасности Украины. Но важно балансировать эти потребности с защитой прав и интересов молодежи призывного возраста.

"Следует понимать, что снижение возраста призывников не решение вопроса. Ведь те, кто не проходил срочную службу и не имеет базовых навыков и знаний по военному делу, не сможет обеспечить надлежащую поддержку и замену военным, которые вернутся из зоны боевых действий на ротацию, или будут уволены по состоянию здоровья", – говорит Лавренюк.

Безусловно, в условиях военного положения уменьшение призывного возраста является стратегической мерой формирования нужных резервов в Вооруженных силах. Национальная безопасность страны предполагает активное участие и готовность молодого поколения к службе в армии. В то же время люди должны быть подготовлены заранее, если возникнет необходимость вступать в ряды украинской армии.

"Именно для этого в новом законопроекте Закона №10378 была выдвинута идея базовой военной подготовки для лиц до 25 лет, которая будет проходить в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях с целью получения военно-учетной специальности, приобретения практических знаний, умений и навыков, для защиты Родины. Граждане смогут сами выбирать год и период прохождения базовой военной подготовки к достижению 25 лет", – отмечает юрист.

После прохождения этой подготовки человек приобретает статус военнообязанного, а значит, должен стать на военный учет, в ТЦК по месту жительства.

Следовательно, в случае внесения изменений в действующее законодательство, призывной возраст будет уменьшен до 25 лет, но лица, которые будут подлежать мобилизации, будут уже иметь базовую общевойсковую подготовку.

Напомним, 30 января Кабинет министров Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в Верховную Раду.

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