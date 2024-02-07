Новый законопроект по мобилизации: как голосовали политические партии и почему документ называют "совковым"

Верховная Рада Украины сегодня, 7 января, в первом чтении приняла новый законопроект по усилению мобилизации. Однако некоторые народные избранники называют его "совковым вариантом".

Об этом на своей странице в соцсети написал Владимир Арьев.

По его словам, ВР в первом чтении приняла "совершенно совковый вариант законопроекта о мобилизации". "За" его проголосовали представители партии "Слуга народа", бывшей "ОПЗЖ", "За Будущее" и "Доверие".

Всего документ поддержали 243 народных депутата.

"Европейская Солидарность" и "Батькивщина" не дали ни одного "за". "Голос" — трое поддержали. Я голосовал против. Ко второму чтению будет очень много поправок, хотя законопроект нужно просто переписать. На представление поправок – две недели. Следовательно, следующее голосование прогнозируется либо в начале марта, либо 23 февраля (прямо символическая дата), если будет включен турбо-режим”, — подчеркнул Владимир Арьев.

По его мнению, власть в нашем государстве сейчас "копирует "лучшие" советские и российские традиции в вопросе мобилизации".

"Стандартами цивилизованного мира там и не пахнет", — подчеркнул нардеп.

Напомним, что законопроект о мобилизации был принят в первом чтении.

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