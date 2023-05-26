Новый заместитель главы СБУ попал в скандал из-за российского паспорта отца (фото)

Ранее сам Наумюк признавал, что отец с братом получили паспорта РФ после оккупации Луганска, однако утверждал, что оба позже отказались от этих документов.

Отец назначенного накануне заместителя главы СБУ Сергея Наумюка — Анатолий имеет действующий российский паспорт, и это подтверждает выписка из системы "Роспаспорт".

Об этом сообщают журналисты "Схема" (проект "Радио Свобода").

В материале говорится, что российский паспорт Анатолия Наумюка не был аннулирован, и об этом свидетельствует отсутствие документа в перечне недействительных паспортов на сайте МВД РФ.

Российский паспорт Анатолия Наумюка / Фото: "Схеми"

Отец нового заместителя главы СБУ также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России. ИНН привязан к российскому паспорту Анатолия Наумюка. Этот факт журналисты узнали через сайт российской Налоговой службы.

Российский ИНН Анатолия Наумюка / Фото: "Схеми"

Проверка номера паспорта Наумюка в реестре Главного управления по миграции МВД России также подтвердила, что документ не находится в перечне недействительных.

Сам Сергей Наумюк ранее подтверждал наличие российского гражданства у отца и брата, но уверял, что это было "вынужденное" решение "по бытовым причинам" (родные проживали в Луганске и получили документы в 2015 году). Наумюк также утверждал, что его родные позже якобы отказались от паспортов РФ.

Журналисты получили выписку из реестра "Роспаспорт", свидетельствуюю, что паспорт гражданина РФ Анатолия Наумюка был оформлен в 2015 году в российском городе Тула. Заявление на получение гражданства Наумюк подал, указав основанием "приобретение гражданства Российской Федерации".

Российский паспорт Анатолий Наумюк получил в Тульской области / Фото: "Схеми"

Как сообщили в пресс-службе СБУ, перед назначением на работу в спецслужбу Сергей Наумюк прошел "все необходимые проверки", а его родственники сейчас "ожидают отмены гражданства РФ".

"Эти документы (брата и отца – ред.) были получены после оккупации Луганска в 2014 году, где проживали оба родственника. После выезда из временно захваченного региона они подали заявления на отказ от российского гражданства. Однако уполномоченные органы РФ сознательно блокируют рассмотрение соответствующих заявлений", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Там добавили, что на сегодняшний день отец и брат Сергея Наумюка на законных основаниях постоянно находятся в США. Там они ожидают отмены российского гражданства.

"Они выступают против действий России, начавшей полномасштабную войну в Украине", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, 25 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Наумюка новым заместителем главы СБУ. До этого Наумюк работал в НАБУ и в 2023 году принимал участие в конкурсе на должность директора бюро.

Читайте также: