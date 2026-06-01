Новый запрет для рыбаков в Украине: за что будут наказывать с 1 июня

Для сохранения и восстановления популяции водных жителей в Украине время от времени устанавливают сезонные запреты на их отлов. Эти ограничения касаются не только рыбы.

Один из таких запретов стартует с 1 июня 2026 года, пишет Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Чтобы создать благоприятные условия для размножения мидий и креветок, в Черном море с 1 июня вводятся временные ограничения на их промышленный и любительский отлов. Запрет на ловлю креветок будет действовать до 31 июля включительно, а на мидии — до 30 августа.

На водохранилищах, в частности, Днепровского каскада, прудах и лиманах нерестовые ограничения продолжают действовать. Здесь рыбачить можно только с берега и вне нерестилищ, используя спиннинг с одной искусственной приманкой или крючковые снасти с максимум двумя крючками на одного человека.

Также категорически запрещено ловить редкие виды из Красной книги Украины, среди которых европейский хариус, дунайский и черноморский лосось, причерноморский вырезуб, днепровская марена, вязь, подуст, золотой карась, стерлядь, белуга, осетр, севрюга и другие.

