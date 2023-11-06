Ноябрь продолжает удивлять аномальной погодой: прогноз на неделю

Среднемесячная температура в ноябре будет близка к климатической норме.

На этой неделе в Украине продлится активный перенос влажных воздушных масс с юго-запада. В этой связи в Украине будет преобладать неустойчивая погода с частыми дождями и аномально высокими температурами.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Понедельник, 6 ноября

Ожидается неустойчивая погода. Пройдут небольшие, иногда умеренные дожди. В Крыму и на юго-востоке страны местами возможны грозы. Ветер южный с переходом днем на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +12…+17°С. В южной половине ночью +10...+15°С, днем +14...+19°С.

Вторник, 7 ноября

Днем в Карпатском регионе небольшие кратковременные дожди, на остальной территории страны без осадков. В южных областях ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем +12…+17 °С, на юге Одесской области до +20 °С.

Среда, 8 ноября

Ночью в западных и северных областях, днем на большей части страны пройдут дожди, в центральных регионах местами значительные. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части южной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9°С, днем в северных и западных областях +7...+12°С, на остальной территории Украины +13...+18°С.

Четверг, 9 ноября

В северных, южных и восточных областях сохранится дождливая погода. На остальной территории страны преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°С, в западных областях 0…+5°С, днем +7…+12°С.

Пятница, 10 ноября

Под влиянием выступа антициклона ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в центральных и южных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°С, днем +8…+13°С.

Суббота, 11 ноября

В Украине преимущественно без осадков. Только днем на крайнем западе ожидаются дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных и южных регионах отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днем +8...+13°С.

Воскресенье, 12 ноября

Ночью в западных областях, утром и днем в большинстве областей, кроме востока, пройдут дожди, местами значительные, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днем +8…+13 °С, в западной части +4…+9 °С.

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