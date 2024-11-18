Ноябрь в разгаре: синоптики рассказали, какой будет погода в течение недели

Новая рабочая неделя начнется с по-настоящему осенней погоды. Сильного снега и дождя сегодня украинцы не увидят, однако смогут понаблюдать за одним из самых больших звездопадов. А вот в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия.

Какие температурные показатели подготовила нам погода на ближайшие дни – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Погода на понедельник

Новая неделя и новый прогноз погоды! 18 ноября в Украине будет прохладно. К примеру, на Волыни максимальная температура воздуха достигнет +9. Об этом говорится на сайте Синоптик ЮА. На четыре градуса меньше будет в Закарпатье, там воздух прогреется до +5. Такая же температура будет и в Буковине. На протяжении всего дня погода будет пасмурной, без осадков. Между тем, в Одессе утром продолжит идти ночной мелкий дождь, но ближе к середине дня он должен закончиться. А вот в столице ситуация будет такой.

"Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Киеве будет покрыто облаками. Без осадков"

Сложные погодные условия

А вот дальше неделя будет зимней. Синоптикиня Наталья Диденко предупредила украинцев о сложных погодных условиях с четверга по субботу.

"В течение 21-23 ноября в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, даже метели, сильный, к штормовому, ветер, существенное похолодание. Этот прогноз — предварительный, требует уточнения, но все же примите это во внимание.

Самый большой звездопад

Возвращаясь к более комфортному и приятному понедельнику, отметим, что сегодня можно будет насладиться не только погодой, но и необычным явлением. Сегодня достигнет своего пика метеорный дождь Леониды. Этот звездопад является одним из самых активных и дарит увлекательное зрелище в осеннем небе, информирует Киев24 со ссылкой на EarthSky. Метеоритный поток образуется благодаря остаткам кометы Темпеля-Туттля. Его радиант — точка на небе, из которой кажется, что вылетают метеоры — находится в созвездии Льва, откуда и происходит его название.

Леониды обычно проявляют среднюю активность около 15 метеоров в час. Но каждые 33 года, когда комета Темпеля-Туттля проходит близко от Земли, поток становится более мощным и может превратиться в настоящую "метеорную бурю" с тысячами метеоров в час. Последняя такая буря произошла в 2001 году.

Леониды имеют метеоры, скорость которых может достигать 71 километра в секунду. Это делает их одними из самых быстрых метеорных потоков.

Аномальное тепло в Украине

К слову, наблюдать за необычными природными явлениями украинцы могли и в прошлом месяце. Мы все хорошо помним, каким жарким выдалось лето этого года. По ощущениям оно началось еще в середине мая и продолжалось практически до первой декады октября. Какова причина такой аномальной погоды в этом году, в интервью 24 каналу объяснила метеорологиня Вера Балабух.

Эксперт добавила, что также аномалиям способствовало и общее повышение температуры воздуха на нашей планете, обусловленное усилением парникового эффекта.

Кстати, метеоролог заметила, что анализ имеющихся тенденций и климатических прогнозов показывает, что продолжительность лета в Украине будет расти.

Загадочная аномалия

Аномально теплое лето и теплое начало осени стали причинами одной загадочной аномалии. В Киеве в октябре массово зацвела сирень, которая растет во дворах столичных домов. Эколог Александр Соколенко в комментарии для ТСН.ua рассказал, что на это повлияла и продолжалась засуха.

Он отметил, что деревья цветут из-за аномальных погодных условий, которые являются следствием климатических изменений. Просто последствия этих изменений ежегодно становятся все более отчетливыми.

Соколенко добавил, что для растений такое цветение, вызванное последствиями климатических изменений, очень вредно. Более того, последствия климатических изменений усиливаются еще и благодаря неблагоприятным условиям города.

Примечательно, что, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура в октябре была на 1-1,5 градуса выше нормы.

Какая температура будет зимой?

Этой зимой средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы, будет колебаться в пределах от +5 до -5 градусов. В целом, как отмечает метеоролог Вера Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий. Становится уже нормальным, что температурные показатели января приближаются к типичным температурным показателям ноября.

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления — резкого стратосферного потепления. Так, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, прорвется ли в Украину арктический воздух.

О том, что зима в Украине не будет слишком суровой, рассказывала и пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Эксперт отметила, что о точном прогнозе говорить пока рано. В то же время можно предположить, учитывая тенденции последних лет. Птуха напомнила, что в течение текущего осеннего периода (несмотря на холодный период в начале октября в западных областях), наблюдается тенденция выше климатической нормы температур.

Птуха отметила, что синоптики не исключают возможностей: залив в Украину холода и арктического воздуха.

Едва ли не самым важным правилом для сохранения тепла является правильно подобранная одежда. Важно придерживаться принципа многослойности, то есть одевать сразу несколько вещей друг поверх друга. Они могут быть намного тоньше теплого свитера, но прослойки воздуха помогут сохранить температуру дольше. Конечно, единого и универсального правила нет, однако есть несколько действенных советов, которые точно помогут согреться.

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