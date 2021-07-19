Нож в печени, кости и круг из соли: в Днепре неизвестные проводили странный "ритуал"

Полицейские устанавливают детали.
19 июля в Днепре на проспекте Ивана Мазепы прохожие обнаружили "инсталляцию", которая напоминает ритуал жертвоприношения. На земле лежали печень и кости, которые, вероятно, принадлежали животному. В середину печени воткнули нож.
Как сообщает Информатор, полицейские и следственно-оперативная группа пытаются установить детали странного события, которое напугало местных.
Кости выложены на земле в форме круга, в середине которого находится печень. Вокруг останков насыпана соль. Что именно пытался сделать человек, который проводил такой ритуал, неизвестно.
Напомним, в Уганде запретили жертвоприношения. Ритуал предусматривает ампутацию частей тела. Чаще всего жертве отрезают язык, гениталии, отрубают конечности или голову, выкалывают глаза и внутренние органы. Все эти манипуляции знахарь проводит, когда ребенок еще жив.