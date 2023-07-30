Ножом угрожал прохожим и напал на нацгвардейца – в Житомире задержали мужчину

В Житомире 29 июля задержан мужчина с ножом, который на улице угрожал прохожим. Когда нацгвардейцы пытались задержать его, он попытался напасть на них и был ранен. Правоохранители изучают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Неизвестный мужчина вел себя агрессивно и угрожал окружающим ножом. На место происшествия прибыли нацгвардейцы, патрулированные в микрорайоне.

"Мужчина не отреагировал на требование правоохранителей прекратить правонарушения и бросить нож. Он попытался напасть на военнослужащего. После предупредительных выстрелов нацгвардеец вынужден был остановить нападающего, ранив его. Мужчине сразу оказали первую помощь и вызвали скорую. Сейчас он в больнице, угрозы его жизни нет. Установлено, что это местный житель 1986 г.р.", — говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация события – ч. 4 ст. 296 (Хулиганство), ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств и событий происшествия.

Будет назначен ряд экспертиз, в том числе и по употреблению мужчиной веществ, влияющих на поведение.

Напомним, в Николаевской области произошла смертельная авария – погибли молодые люди.

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