Ножом в грудь ударил знакомого и пошел отдыхать: в полиции сообщили о хладнокровном преступлении

Криворожские стражи порядка задержали 38-летнего местного жителя, который ножом в грудь ударил знакомого, после чего ушел отдыхать домой.

Об этом говорилось в заявлении полицейских в Днепропетровской области.

Преступление произошло возле одного из домов в Центрально-Городском районе Кривого Рога.

Как выяснили полицейские следственно-оперативной группы Криворожского районного управления полиции, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес ножевое ранение знакомому. 25-летний пострадавший госпитализирован в городскую больницу.

Следователи уже сообщили о подозрении нападающему. По ч.1 ст.121 УК Украины ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Тем временем в Киеве будут судить мужчину, который вблизи детской площадки тяжело ранил незнакомца.

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