Ножом в грудную клетку: в Полтавской области отец ранил сына

Ножом в грудную клетку: в Полтавской области отец ранил сына

Мужчине уже сообщили о подозрении.

В Кременчуге полиция задержала 61-летнего мужчину. Его подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений своему сыну.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

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Между мужчинами возникла ссора во время употребления алкоголя. 61-летний отец ножом ранил 34-летнего сына в грудную клетку. Его отвезли в местную больницу, а отцу сообщили о подозрении.

Правоохранители начали уголовное производство по части первой статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области к семи годам тюрьмы приговорили женщину, которая жестоко убила своего приятеля.

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