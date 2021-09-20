Ножом в грудную клетку: в Полтавской области отец ранил сына

Мужчине уже сообщили о подозрении.
В Кременчуге полиция задержала 61-летнего мужчину. Его подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений своему сыну.
Об этом сообщили в полиции Полтавской области.
Между мужчинами возникла ссора во время употребления алкоголя. 61-летний отец ножом ранил 34-летнего сына в грудную клетку. Его отвезли в местную больницу, а отцу сообщили о подозрении.
Правоохранители начали уголовное производство по части первой статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение".
Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Днепропетровской области к семи годам тюрьмы приговорили женщину, которая жестоко убила своего приятеля.