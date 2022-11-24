Ножом в сердце: в Запорожье сын убил собственного отца, а тело закопал

Поиски без вести пропавшего жителя Запорожья продолжались почти неделю.
В Запорожской области отца жестоко убил родной сын, а тело зарыл на территории домовладения. Злоумышленник задержан. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет заключения.
Об этом сообщили в полиции Запорожской области.
В Запорожское районное управление полиции поступило сообщение от местного жителя, что его товарищ долго не выходит на связь.
Оперативники и следователи полиции города провели санкционированный обыск по адресу пропавшего. В результате на территории заднего двора правоохранители обнаружили закопанное тело 74-летнего мужчины с признаками ножевых ранений.
Правоохранители выяснили, что пенсионер проживал вместе с 46-летним сыном. В конце октября между мужчинами внезапно возник конфликт, во время которого сын нанес отцу несколько ударов ножом в сердце. Телесные повреждения привели к его смерти на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник зарыл тело позади их жилого дома.
Злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении убийства. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Тернопольской области во время ссоры 56-летний мужчина убил свою 81-летнюю мать, после чего покончил с собой.
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