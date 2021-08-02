Ножом в шею: в Одессе семейный праздник закончился поножовщиной

Ножом в шею: в Одессе семейный праздник закончился поножовщиной

Мужчина вмешался в ссору, которую устроили его отец с братом жены.

Сегодня ночью на улице Академика Заболотного мужчина ударил 43-летнего родственника ножом в шею.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Инцидент произошел возле развлекательного заведения, в котором семья праздновала торжество. Гости начали ссориться.

Мужчина вмешался в потасовку, которую устроили его отец с братом жены, и ударил последнего ножом. Пострадавшего в тяжелом состоянии забрала "скорая".

Злоумышленника патруль задержал на месте происшествия.

Следователи квалифицировали действия мужчины по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Пока фигуранту не выбрали меру пресечения, он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Теперь ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, под Киевом мужчина застал жену в объятиях другого, разозлился и ударил любовника женщины ножом в грудь.

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