Ножом в шею: в Одессе семейный праздник закончился поножовщиной

Мужчина вмешался в ссору, которую устроили его отец с братом жены.
Сегодня ночью на улице Академика Заболотного мужчина ударил 43-летнего родственника ножом в шею.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Инцидент произошел возле развлекательного заведения, в котором семья праздновала торжество. Гости начали ссориться.
Мужчина вмешался в потасовку, которую устроили его отец с братом жены, и ударил последнего ножом. Пострадавшего в тяжелом состоянии забрала "скорая".
Злоумышленника патруль задержал на месте происшествия.
Следователи квалифицировали действия мужчины по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Пока фигуранту не выбрали меру пресечения, он будет находиться в изоляторе временного содержания.
Теперь ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, под Киевом мужчина застал жену в объятиях другого, разозлился и ударил любовника женщины ножом в грудь.