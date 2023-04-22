Ножом в спину: в Ровенской области мужчина убил свою любимую

Мужчина говорит, что все произошло из-за ревности.

В Ровенской области 27-летний мужчина убил 21-летнюю девушку. Во время судебного заседания он объяснил, что приревновал девушку, увидев в мобильном телефоне фотографии с другим.

Обо всех деталях жуткого случая сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Все началось с того, что в полицию обратилась 53-летняя жительница и заявила, что ее дочь две недели назад ушла из дома и не вернулась. Розыск девушки длился более двух недель: полицейские установили, что к ее исчезновению может быть причастен 27-летний житель Здолбунова.

В ходе обыска в подвальном помещении, которым он пользовался, полицейские обнаружили завернутое в ткань тело девушки с ножевым ранением в области спины.

Полицейские выяснили, что в квартире обвиняемого возникла ссора между парой, во время которой мужчина ударил девушку ножом.

"Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть девушки наступила вследствие проникающего ножевого колото-резаного ранения груди с повреждением левого легкого. Потерпевшая умерла от массивной кровопотери. Известно, что девушка умерла через полтора часа после удара, поэтому при оказании ей своевременной медицинской помощи имела шанс на жизнь", — уточнили в полиции.

В судебном заседании обвиняемый объяснил, что накануне в мобильном телефоне увидел фотографии девушки с другим и приревновал. Между ними возникла ссора, а когда она решила покинуть квартиру, догнал и ударил ножом в спину.

Оставив ее в квартире после содеянного, пошел прогуляться. Когда вернулся – девушка была мертва. Он замотал тело любимой в ковер и спрятал в подвале. Следы преступления замаскировали. Узнав о розыске, скрывался, потому что боялся признаться в содеянном.

Суд вынес приговор обвиняемому – 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Киевской области во время ссоры отец убил родного сына.

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