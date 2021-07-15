Нравился цвет крови: осудили мужчину, который 32 раза ударил ножом 8-летнего мальчика на кладбище в Харькове

Нравился цвет крови: осудили мужчину, который 32 раза ударил ножом 8-летнего мальчика на кладбище в Харькове

Мужчина увидел в ребенке конкурента по сбору еды и сладостей на кладбище.

В Харькове Чугуевский районный суд вынес приговор психически больному мужчине, который нанес 8-летнему мальчику не менее 32 ударов ножом.

Об этом говорится в приговоре суда, передает Depo.Харкив.

По данным суда, обвиняемый — уроженец Грузии, гражданин Украины, имеет семь классов образования. Досудебным расследованием установлено, что мужчина 3 сентября 2017 года вместе с 8-летним мальчиком употреблял алкогольные напитки на кладбище и собирал конфеты. Когда ребенок после выпитого потерял сознание, он достал нож, который также нашел на могиле, и нанес 8-летнему мальчику не менее 32 ударов.

Судом установлено, что обвиняемый находится на учете у психиатра с диагнозом умеренная умственная отсталость.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по п. П. 2, 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Тело мальчика лишь спустя почти 2 месяца обнаружили местные жители. Погибшим оказался ученик 2 класса школы-интерната, который с 3 сентября 2017 года находился в розыске.

Убийца мальчика правоохранителям признался, что на могиле напоил ребенка и дождался пока тот потеряет сознание и отнес его тело в кусты, где нанес ранения ножом. Он сказал, что подумал, что мальчик посягает на его право собирать с могил сладости и напитки. Свою жестокость объяснил тем, что ему нравится цвет крови. После убийства мужчина ежедневно приходил на кладбище, чтобы посмотреть, как разлагается человеческое тело.

Напомним, что в Днепре 8-летнего Ибрагима Оглы нашли мертвым, тело школьника обнаружили в канализационном коллекторе. В убийстве мальчика подозревают ухажера его мамы. Мужчина задушил ребенка, потому что мать мальчика отказала ему в интиме.

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