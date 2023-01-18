Нравится это Кремлю или нет – выполнять придется: в МИДе ответили на возмущение Лаврова мирным планом Зеленского

Украина получила широкую международную поддержку мирного плана, представленного Владимиром Зеленским.
В Министерстве иностранных дел ответили главе МИД РФ Сергею Лаврову на его недовольство по поводу выполнения "формулы мира" Владимира Зеленского. В ведомстве подчеркнули, что мнение России уже никого не интересует.
Об этом сообщил спикер украинского МИД Украины Олег Николенко.
"Лавров в очередной раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире. Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, "перемирие на Рождество", ожидание "реальных" предложений Запада – лишь дымовой занавес для подготовки к очередному российскому террористическому. атаки по Украине. Хорошие новости – наши партнеры уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИДе РФ", — написал он.
Николенко отметил, что Украина получила широкую международную поддержку мирного плана, представленного Владимиром Зеленским.
"Это – комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле, или нет, но России придется выполнять мирную формулу. Украина победит, а Россия – проиграет "О другом не может быть и языков ", — жестко ответил представитель МИД Украины.
"Формула мира" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G20 15 ноября назвал условия мира с Россией, состоящие из следующих пунктов:
- Радиационная и ядерная безопасность
- Продовольственная безопасность
- Энергетическая безопасность
- Освобождение всех пленных и депортированных
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка
- Вывод русских войск и прекращение боевых действий
- Возвращение справедливости
- Противодействие экоциду
- Недопущение эскалации
- Фиксация окончания войны
У Путина прокомментировали "формулу мира" Зеленского. Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать геноцидную войну, потому что это свидетельствует о "здравом смысле".
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