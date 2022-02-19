"Нравится не нравится — Збройні сили справятся!": украинцы вышли на улицы городов из-за угрозы российской агрессии

В разных регионах Украины прошли патриотические акции.

На фоне угрозы полномасштабного вторжения России в нескольких регионах Украины прошли Марши единства.

О том, с какими лозунгами вышли люди на улицы городов, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Львов

Около полутысячи львовян собрались возле памятника Ивану Франко. Оттуда двинулись по центру города к мемориалу Героям "Небесной сотни". Скандирующие патриотические лозунги.

Надписи на плакатах предупреждали, что "украинцы будут сопротивляться" и напоминали, что "герои не умирают".

Сумы

В Сумах на Марш единства собралось несколько сотен горожан – патриотически настроенная молодежь, волонтеры, участники боевых действий на Донбассе. Прошли колонной до центральной площади города. Там призвали горожан объединиться и заявили о готовности защищать город в случае вторжения российских войск.

"Нравится не нравится — вооруженные силы справятся!"- немного с русским языком здесь написано. Это чтобы поняли они [россияне], потому что украинского не понимают”, — прокомментировал один из лозунгов городской голова Александр Лысенко

Днепр

В центре Днепра звучал гимн Украины и известная песня "Батько наш Бандера". На Марше единства собрались сотни жителей города. Люди, завернутые в национальные флаги, объединились под лозунгом "Украина будет сопротивляться!".

Участники марша скандировали: "Україна — понад усе!" и "Путин — х@йло!".

"Мы готовы стоять за свою землю, мы будем за нее стоять до конца, мы не сдадим Украину, потому что это наша земля", — заверил участник Марша единства Григорий Самокиш.

Российская угроза: в нескольких регионах Украины состоялись Марши единства

Напомним, 16 февраля в Украине впервые праздновали День единения – праздник, начатый президентом Владимиром Зеленским. Украинцы по всей стране демонстрировали единение, вопреки многочисленным устрашениям великой войной.

Читайте также: