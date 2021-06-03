НСЗУ обновила перечень медучреждений для госпитализации больных коронавирусом: повлияет ли это на пациентов

В него вошли 257 больниц.

В Украине утвержден новый перечень учреждений для госпитализации пациентов с COVID-19.

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Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

Таким образом, одни из них остаются опорными больницами, которые будут продолжать обеспечивать инфекционную готовность на постоянной основе. Другие, так называемые больницы "второй волны", привлекаются к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 с 1 июня и будут либо исключаться из сети, в случае снижения показателей заболеваемости, или расширяться за счет больниц "третьей волны" (при необходимости).

Отмечается, что это не повлияет на пациентов, которые сейчас находятся в стационаре с COVID-19.

"Обновление сети не повлияет на пациентов, которые находятся на стационаре и преодолевают COVID-19. Ни один не должен быть выписан из больницы до завершения лечения", — отметили в НСЗУ.

Там добавили, что О разработке новых маршрутов пациентов в соответствии с новым перечнем учреждений здравоохранения должны позаботиться местные власти. Все услуги, предоставляемые больницами в мае по пакету "Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19", будут оплачены НСЗУ в полном объеме.

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