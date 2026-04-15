"Давай, посидим здесь": командир "Тимура" вспомнил, как Буданов заходил на территорию РФ

Командир «Спецподразделения Тимура» ГУР о Буданове

Нынешний глава ОП и экс-руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов лично заходил на территорию РФ и участвовал в спецоперациях.

Об этом заявил командир «Спецподразделения Тимура» ГУР в интервью Наталье Мосейчук в проекте «Мосейчук+».

«Тогда Кирилл Алексеевич первый, его подразделение заходило. Это был сначала Грайворон (Белгородской области — Ред.), это направление», — заявил командир спецподразделения.

«Я даже вам фотографии где-нибудь покажу, где он там. По лесам, полям. Даже где-то там был магазин, остановка была. И Кирилл Алексеевич говорит: „Ну давай, посидим здесь, потому что это тоже наша территория“, — продолжил военный.

