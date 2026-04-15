Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Украина
408
1 мин

"Давай, посидим здесь": командир "Тимура" вспомнил, как Буданов заходил на территорию РФ

Командир «Спецподразделения Тимура» раскрыл детали боевого опыта главы ОП Буданова.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Командир подразделения «Тимура» ГУР о Буданове

Командир «Спецподразделения Тимура» ГУР о Буданове

Нынешний глава ОП и экс-руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов лично заходил на территорию РФ и участвовал в спецоперациях.

Об этом заявил командир «Спецподразделения Тимура» ГУР в интервью Наталье Мосейчук в проекте «Мосейчук+».

«Тогда Кирилл Алексеевич первый, его подразделение заходило. Это был сначала Грайворон (Белгородской области — Ред.), это направление», — заявил командир спецподразделения.

«Я даже вам фотографии где-нибудь покажу, где он там. По лесам, полям. Даже где-то там был магазин, остановка была. И Кирилл Алексеевич говорит: „Ну давай, посидим здесь, потому что это тоже наша территория“, — продолжил военный.

Ранее Кирилл Буданов рассказал, планирует ли баллотироваться в президенты Украины.

