"Ну вот и раскрылся обман": депутат Одесского облсовета заподозрил, что самолеты распыляют COVID-19

"Ну вот и раскрылся обман": депутат Одесского облсовета заподозрил, что самолеты распыляют COVID-19

Политик призвал селян фотографировать и снимать на видео самолеты.

Депутат Одесского областного совета Трифон Антов выразил обеспокоенность пандемией коронавируса в регионе и связал ее с самолетами, распыляющими вещество в воздухе.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Мне многие люди из сел звонят, что видели такие самолеты с этими выбросами, и потом странный запах химии, просьба у кого-то есть возможность фотографировать или на видео снимать, что бы мы поняли на самом деле происходящее", — написал депутат.

В качестве примера Антов привел снимок, популярный среди конспирологов. На картинке написано: "Ну вот и раскрылся обман с коронавирусом. Это никакой не вирус, а химическое отравление с симптомами пневмонии".

Информация, опубликованная депутатом, касается известной конспирологической теории о "химтрейлах". Согласно теории, недобросовестные ученые распыляют из самолетов химикаты, вызывающие беды и болезни.

Нередко за "химтрейлы" принимают белые полосы, остающиеся в небе за самолетом – конденсационные следы, образующиеся из-за разницы температур при выбросе горячего воздуха из двигателя в холодную среду на большой высоте.

Стоит отметить, что опубликовавший скрин депутат имеет два высших образования. А фейк был опровергнут больше года назад.

Напомним, 31 октября в Одесской области зафиксировали наибольшее количество больных COVID-19 в Украине. Коронавирус подтвердили у 1281 человека. Смертей от осложнений за прошедшие сутки не было, поправились 597 граждан.

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