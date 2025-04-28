Виктория Нуланд / © Getty Images

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Украина должна знать, что независимо от того, на что она согласится относительно территории, она может защитить остальное государство и предотвратить третью волну атаки Путина. Так что ей нужна очень сильная армия в будущем. Государство должно иметь надежную противовоздушную оборону и международную поддержку.

Об этом CNN сказала Виктория Нуланд, бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам.

"Европейцы говорили о миротворческих силах. Это один из способов сделать это. Другой способ сделать это - иметь западные силы или международные силы на шельфе, которые могли бы нанести удар по России, если она нарушит соглашение. Но без таких гарантий, почему Путин просто не вернется за еще, когда ему надо понять Украину, потому что он надоест это соглашение? контролировать ее всю”, - отметила Нуланд.

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Ранее украинские дипломаты узнали подробности переговоров Нуланда с Сурковым.