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"Нулевая" растаможка авто: одна из категорий украинцев сможет ввозить машины без пошлины

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"Нулевая" растаможка авто: одна из категорий украинцев сможет ввозить машины без пошлины

Участники боевых действий смогут ввозить автомобили без пошлины / Фото: Львівська митниця/Facebook

Этот законопроект еще не внесен на рассмотрение Верховной Рады.

В Верховной раде зарегистрировали законопроект, который позволит участникам боевых действий ввозить автомобили без пошлины.

Об этом во время телемарафона сообщил член Комитета по вопросам бюджета Павел Бакунец.

"В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, под которым подписались десятки народных депутатов, о том, чтобы люди с удостоверением участника боевых действий ввозили автомобили из-за границы без уплаты ввозной пошлины — так сказать "нулевое растаможивание". Это поможет им использовать авто в собственных нуждах: или на фронте, или возвращаться домой", — сказал он.

Он добавил, что на Согласительном совете выставит требование, чтобы этот законопроект внесли на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, в Германии начали конфисковывать автомобили с российскими номерами.

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