"Нулевая" растаможка авто: одна из категорий украинцев сможет ввозить машины без пошлины

Этот законопроект еще не внесен на рассмотрение Верховной Рады.

В Верховной раде зарегистрировали законопроект, который позволит участникам боевых действий ввозить автомобили без пошлины.

Об этом во время телемарафона сообщил член Комитета по вопросам бюджета Павел Бакунец.

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"В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, под которым подписались десятки народных депутатов, о том, чтобы люди с удостоверением участника боевых действий ввозили автомобили из-за границы без уплаты ввозной пошлины — так сказать "нулевое растаможивание". Это поможет им использовать авто в собственных нуждах: или на фронте, или возвращаться домой", — сказал он.

Он добавил, что на Согласительном совете выставит требование, чтобы этот законопроект внесли на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, в Германии начали конфисковывать автомобили с российскими номерами.

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