"Нулевой" НДС на украинские продукты — это вопрос продовольственной безопасности" — Иван Чайковский

В местных советах требуют поддержать законопроект № 7023.

В регионах поддерживают и считают крайне актуальной парламентскую инициативу временного установления нулевого налога на добавленную стоимость на поставку продуктов, произведенных в Украине.

Об этом, в частности, говорилось во время "круглого стола" в Тернополе, участники которого обсудили законопроект №7023 относительно соответствующих налоговых изменений, сообщает официальный сайт партии "ЗА БУДУЩЕЕ".

Напомним: проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно удешевления стоимости продуктов питания и сохранения конкурентоспособности отечественного производителя № 7023, предусматривающего временное, до 1 января 2023 года, введение 0% НДС на продукты питания, произведенные в Украине, и снижение НДС на жилищно-коммунальные услуги до 7%, разработанный депутатами из группы "Партия "За будущее" и зарегистрированный в парламенте. В партии отмечают, что будут отстаивать его рассмотрение и принятие на ближайшей пленарной неделе.

Как отметил во время "круглого стола" в Тернополе один из авторов проекта, народный депутат, член группы "Партия "За будущее" Иван Чайковский, с 1 февраля 2022 года Польша установила 0% НДС на продукты питания, о таком шаге с 1 июля 2022 года заявляют и другие европейские страны.

"Если Украина не сделает так же — потеряет рынок. Наши производители не смогут конкурировать с импортными товарами, стоимость которых уже сегодня часто ниже отечественных аналогов. В законопроекте № 7023 мы предлагаем установить на всю цепочку производства продуктов питания, производимых в Украине, 0 % НДС до 1 января 2023 года", — сказал Иван Чайковский.

Участники "круглого стола" — представители органов местного самоуправления, предприниматели и ученые — в свою очередь отметили актуальность и необходимость поддержки предложенных шагов.

"Нулевая" ставка на социально значимые продукты питания — это необходимость в нынешних реалиях в Украине. Сегодня каждый из нас чувствует сложное экономическое положение, растет инфляция, поэтому такой важный шаг будет значителен для кармана каждого украинца», — отметила, в частности, профессор Западноукраинского национального университета Леся Колинец.

По словам депутата Тернопольского облсовета, заместителя директора ФХ "Калина Лошневская" Аллы Стечишин, украинские производители находятся сегодня на грани выживания из-за заоблачной стоимости энергоносителей и высоких налогов.

"Аграрии со страхом входят в новый сезон, ведь только стоимость минудобрений выросла в два с половиной раза. В Украине нужно уменьшить налоговую нагрузку как для производителей, так и для переработчиков, только тогда удастся снизить цены на продукты питания", — подчеркнула Алла Стечишин.

Как рассказал глава Тернопольской облорганизации партии "ЗА БУДУЩЕЕ", первый заместитель председателя Тернопольского облсовета Владимир Болещук, на ближайшей сессии совет планирует рассмотреть обращение к руководству государства с просьбой поддержать проект. Ранее аналогичные обращения уже приняли Тернопольский городской и районный советы.

Напомним, депутатская группа "Партия "За будущее" инициировала законопроект, которым предполагается введение нулевой ставки НДС на продукты питания.

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