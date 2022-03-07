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"Нужен новый санкционный пакет против войны": Зеленский назвал следующие шаги к миру

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"Нужен новый санкционный пакет против войны": Зеленский назвал следующие шаги к миру

Фото: сундуков с видео

Успех украинской армии, воля украинского народа, принципиальность международных санкций – вот путь к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский записал дневное видеообращение к украинцам, в котором отметил необходимость новых шагов к противостоянию врагу и налаживанию мира.

"Наши тезисы в разговорах с партнерами абсолютно логичны. Они справедливы и честны. Если вторжение в Украину продолжается, и Россия не отказалась от своих планов, значит, нужны новые санкции, новый санкционный пакет, новые санкционные шаги против войны ради мира", — сообщил Зеленский. .

Он также подчеркнул, что бойкот российского экспорта, в частности, отказ от нефти на нефтепродуктов из России, что можно назвать эмбарго, а можно просто моралью, когда отказываешься давать деньги террористу.

"Бойкот импорта в России. Если не хотят соблюдать честные правила, то не должны получать и товаров те услуги от цивилизации. Пусть война их накормит", — добавил президент.

Зеленский отметил, что международное сообщество должно действовать более решительно — потерять страх и забыть о коммерции.

"Нужно защищаться. Надо быть моральными государствам и компаниям. Надо бороться против бесчеловечной силы, которая хочет разрушить саму человечность", — добавил президент.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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