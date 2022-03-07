"Нужен новый санкционный пакет против войны": Зеленский назвал следующие шаги к миру

Успех украинской армии, воля украинского народа, принципиальность международных санкций – вот путь к миру.
Президент Украины Владимир Зеленский записал дневное видеообращение к украинцам, в котором отметил необходимость новых шагов к противостоянию врагу и налаживанию мира.
"Наши тезисы в разговорах с партнерами абсолютно логичны. Они справедливы и честны. Если вторжение в Украину продолжается, и Россия не отказалась от своих планов, значит, нужны новые санкции, новый санкционный пакет, новые санкционные шаги против войны ради мира", — сообщил Зеленский. .
Он также подчеркнул, что бойкот российского экспорта, в частности, отказ от нефти на нефтепродуктов из России, что можно назвать эмбарго, а можно просто моралью, когда отказываешься давать деньги террористу.
"Бойкот импорта в России. Если не хотят соблюдать честные правила, то не должны получать и товаров те услуги от цивилизации. Пусть война их накормит", — добавил президент.
Зеленский отметил, что международное сообщество должно действовать более решительно — потерять страх и забыть о коммерции.
"Нужно защищаться. Надо быть моральными государствам и компаниям. Надо бороться против бесчеловечной силы, которая хочет разрушить саму человечность", — добавил президент.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 290 ед.
- Боевых бронированных машин – 999 ед.,
- артиллерийских систем –117 ед.,
- РСЗО — 50 ед.,
- средства ПВО – 23 ед.,
- самолетов – 46 ед.,
- вертолетов – 68 ед.,
- автомобильной техники – 454 ед.,
- корабли/катера — 3 ед.,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.