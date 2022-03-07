"Нужен новый санкционный пакет против войны": Зеленский назвал следующие шаги к миру

Успех украинской армии, воля украинского народа, принципиальность международных санкций – вот путь к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский записал дневное видеообращение к украинцам, в котором отметил необходимость новых шагов к противостоянию врагу и налаживанию мира.

"Наши тезисы в разговорах с партнерами абсолютно логичны. Они справедливы и честны. Если вторжение в Украину продолжается, и Россия не отказалась от своих планов, значит, нужны новые санкции, новый санкционный пакет, новые санкционные шаги против войны ради мира", — сообщил Зеленский. .

Он также подчеркнул, что бойкот российского экспорта, в частности, отказ от нефти на нефтепродуктов из России, что можно назвать эмбарго, а можно просто моралью, когда отказываешься давать деньги террористу.

"Бойкот импорта в России. Если не хотят соблюдать честные правила, то не должны получать и товаров те услуги от цивилизации. Пусть война их накормит", — добавил президент.

Зеленский отметил, что международное сообщество должно действовать более решительно — потерять страх и забыть о коммерции.

"Нужно защищаться. Надо быть моральными государствам и компаниям. Надо бороться против бесчеловечной силы, которая хочет разрушить саму человечность", — добавил президент.