Военный эксперт рассказал, какое вооружение необходимо Украине для победы

Требуется больше брони, систем ПРО и ракет.

Об этом на своем канале рассказал, отвечая на вопросы подписчиков, военный эксперт Олег Жданов.

"Нужна броня для того, чтобы наступать. Это – танки, боевые бронированные машины, при чем разного типа – бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Плюс нужна авиация и нужные средства радиоэлектронной борьбы, для того, чтобы давить ПВО и РЭБ противника. Также нужны противолокационные ракеты, то, что мы начали сейчас получать. Нужно вооружение с большей дальностью стрельбы. 70-80 км – это минимум, который может нам обеспечить тактическое преимущество", – говорит эксперт.

Для того чтобы обеспечить Украине преимущество на оперативном пространстве, нужны ракеты типа ATACMS. По мнению Жданова, их нужно не 5-10 шт, а 50-100, для того, чтобы наносить массированные удары.

"Нам нужны системы ПРО (ред. — противоракетной обороны), которые закроют наше небо с вероятностью 70-80% для того, чтобы обезопасить наши тылы и обеспечить бесперебойную работу нашего фронта. Оно как и все понемногу дается, за исключением ПРО, самолетов и ракет. Но, повторяю — очень мало. Нам нужно несколько больших поставок для того, чтобы сформировать бригадные комплекты в составе ВСУ, а дальше партии вооружения могут быть уменьшены, чтобы пополнять утраченные запасы", — считает Олег Жданов.

Напомним, что Жданов объяснил, почему ВСУ после отбитой атаки не идут сразу в наступление.

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