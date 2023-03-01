Нужна "мотивация": на Днепропетровщине медики требовали деньги за лечение раненого военного

По словам юристов, в случае получения боевого ранения, обследования, лечения, реабилитации и медикаментов оплачиваются за государственные средства.

Мать раненого военного Светлана Скрипник заявляет, что в одном из медучреждений Днепропетровщины у нее требовали деньги за лечение сына.

Об этом информирует "Суспильне".

Светлана Скрипник – мать раненого 24-летнего бойца Вячеслава Чуприны. В конце августа во время боевых действий в Донецкой области он получил поражение кожи более 40%.

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Парня отправили в ожоговое отделение одного из медучреждений Днепропетровщины. По словам женщины, с первых дней лечения медики требовали с нее деньги – за операции, перевязки и медикаменты.

"Намекали, что нужна мотивация для улучшения лечения моего сына. Плюс каждые два дня у нас была перевязка. Из-за того, что мне говорили, что нужна какая-то мотивация, мы давали деньги каждые два дня. Врачу я давала начиная с 2 тысяч. Когда была операция, нам провели шесть операций, операция – по три тысячи. Его помощницы давала меньше, по 500 гривен", – рассказывает мать.

Также Светлана покупала все медикаменты для лечения своего сына.

"Повели меня в аптеку, показали меня специалисту этой аптеки и сказали, чтобы я лекарства покупала там. Когда мы обратились в администрацию, они посмотрели на эти чеки, – оказывается, в наличии были в больнице эти все лекарства, которые я ходила постоянно покупала", – говорит женщина.

Почему это незаконно: объяснение юриста

Адвокат Вячеслав Шестириков в комментарии изданию пояснил, что в случае получения боевого ранения военнослужащим во время военного положения, обследование, лечение, реабилитация и медикаменты оплачиваются за государственный счет.

По его словам, вымогательство средств за это незаконно.

"Такие гарантии предусмотрены законом о правовой и социальной защите военнослужащих и членов их семей — статья 11 и ряд ведомственных подзаконных нормативных актов", — пояснил адвокат.

Что делать в аналогичных ситуациях

Адвокат Вячеслав Шестириков советует в подобных ситуациях сразу обращаться с жалобой на горячую линию Минобороны или НСЗУ.

Светлана Скрипник подала жалобу в департамент здравоохранения ОВА, там ей сообщили, что уже приступили к служебной проверке.

Ранее СБУ поймала с поличным чиновника военно-врачебной комиссии Минобороны, который обещал военнообязанным откупить от армии за 5 тыс долларов.

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